¿Leer en TransMilenio? Así funciona BibloRed

Los usuarios de TransMilenio en Bogotá pueden acceder a libros, contenidos digitales y préstamos gratuitos a través de BibloRed y la Biblioteca Digital de Bogotá. La estrategia busca llevar la lectura a buses, estaciones y portales del sistema.

Lectura gratis durante el viaje

Leer mientras se viaja en TransMilenio ya no depende solo de llevar un libro en la maleta. La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed, y la Biblioteca Digital de Bogotá mantienen activa la estrategia Lecturas en Movimiento, una iniciativa que permite acceder a contenidos culturales desde el celular mediante códigos QR ubicados en buses, estaciones y otros espacios del sistema.

De acuerdo con la alcaldía, para acceder, los usuarios pueden escanear los códigos QR disponibles en el sistema o ingresar desde la aplicación TransmiApp. Desde allí se abre la exposición digital Lecturas en Movimiento, que ofrece contenidos gratuitos en diferentes formatos. También puede consultarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin necesidad de estar dentro del sistema de transporte.

Cinco rutas de contenido

La exposición está organizada en cinco rutas: poética, gráfica, sensorial, narrativa y local. Estas incluyen poemas, cómics, novelas gráficas, contenidos sonoros, relatos, crónicas y materiales sobre Bogotá. De acuerdo con la Biblioteca Digital de Bogotá, los contenidos recomendados se renuevan cada quince días, lo que permite que los usuarios encuentren nuevas opciones de lectura, escucha o visualización durante sus recorridos.

El servicio no tiene costo. La Biblioteca Digital de Bogotá funciona como un canal público y remoto de acceso a contenidos seleccionados por bibliotecarios, mediadores culturales y otros actores de la ciudad. Además de literatura, reúne materiales de historia, memoria, cultura, investigación y aprendizaje, así como colecciones digitales de instituciones públicas.

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Préstamo de libros en estaciones

La estrategia no se limita al acceso digital. Los usuarios también pueden acercarse a una de las 12 BibloEstaciones ubicadas en portales y estaciones de TransMilenio para leer libros de manera gratuita o llevarlos en préstamo a casa. Para usar el servicio de préstamo es necesario estar afiliado a BibloRed, trámite que puede hacerse de forma virtual o presencial en una BibloEstación o biblioteca pública de la ciudad.

Estas BibloEstaciones están en puntos como Banderas, Portal Américas, General Santander, Héroes, Portal 20 de Julio, Portal El Dorado, Portal Suba, Portal Sur, Portal Usme, Ricaurte, San Diego y Tunal TransMiCable. El horario general es de lunes a viernes de 12:00 m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.. La BibloEstación San Diego opera de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. y mantiene el mismo horario de los sábados.

La iniciativa también se integra al convenio “En TransMi pasan cosas buenas”, liderado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y TransMilenio. Con ello, el Distrito busca ampliar el acceso a contenidos culturales en espacios de alta circulación y acercar los servicios bibliotecarios a la rutina diaria de quienes usan el transporte público.