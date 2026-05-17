La investigación por el asesinato de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, estudiante universitario atacado en la estación Minuto de Dios de TransMilenio, reveló nuevos detalles sobre cómo habría sido planeado el crimen ocurrido el pasado 15 de abril en el occidente de Bogotá.



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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a prisión a Harold Figueroa Ballén, de 22 años, señalado como presunto responsable del homicidio y del intento de hurto contra el joven.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía aseguró que el ataque no fue improvisado y que detrás del hecho habría existido una acción coordinada entre tres hombres que ingresaron juntos a la estación con el objetivo de cometer robos dentro del sistema de transporte.

“Tres personas ingresan una detrás de otra a ese paradero de TransMilenio. Uno de ellos se acerca a la víctima, mientras las otras dos, a la distancia, cubren el hecho y aseguran la huida del agresor”, explicó la fiscal del caso.

Según el ente investigador, las cámaras de seguridad permitieron establecer que cada uno de los implicados tenía una función definida durante el robo.

La Fiscalía sostiene que Harold Figueroa Ballén fue quien abordó directamente a Fredy Santiago Guzmán y lo intimidó con un arma blanca para obligarlo a entregar su teléfono celular.

Detalles del asesinato de Freddy Guzmán

De acuerdo con la investigación, el crimen ocurrió cuando el estudiante intentó resistirse al hurto dentro de la estación Minuto de Dios.

“Si bien en principio era un hurto, la víctima opone resistencia, lo que lleva al agresor a causarle una lesión con arma cortopunzante”, indicó la Fiscalía durante la diligencia judicial.



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El joven recibió una herida en el pecho y murió minutos después en un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones. Tras el ataque, el presunto agresor habría escapado junto a los otros dos hombres que, según la investigación, participaron en el hecho.

Harold Figueroa Ballén fue capturado por agentes del CTI y de la Policía Metropolitana de Bogotá en el barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá, luego de un trabajo conjunto de seguimiento e identificación. Aunque la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado en grado de tentativa, el procesado no aceptó los cargos.