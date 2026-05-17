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Alex Saab aterriza en Miami tras ser deportado por el Gobierno de Venezuela

Dom, 17/05/2026 - 08:04
El empresario colombiano, aliado de Nicolás Maduro, fue deportado por el Gobierno de Venezuela.
Alex Saab aterriza en Miami tras ser deportado de Venezuela.
Créditos:
EFE

El empresario colombiano Alex Saab aterrizó este sábado en un aeropuerto de Miami tras haber sido deportado por el Gobierno de Venezuela a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en el país norteamericano, según informó el venezolano Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

EFE constató la llegada del también exministro venezolano al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, escoltado por agentes federales, entre ellos de la DEA.

"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", señaló el SAIME en un comunicado publicado en Instagram.

Asimismo, indicó que el proceso de deportación se llevó a cabo este sábado "en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana".

El empresario, que ya estuvo preso en Estados Unidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, regresó a Venezuela tras recibir un indulto del Gobierno del entonces presidente Joe Biden.

En octubre de 2024, Saab fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, dos semanas después del ataque estadounidense a Caracas, que terminó con la captura del hasta ese momento mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Saab, de 54 años y amigo personal de Maduro, lleva años acusado en Estados Unidos de haberse enriquecido de forma ilícita mediante contratos gubernamentales y de haber actuado como testaferro del líder chavista.

Según The New York Times, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por Rodríguez, detuvo a Saab a principios de febrero a petición de Washington.

Antes, fiscales estadounidenses presentaron en enero pasado una acusación por corrupción contra Saab en Miami (Florida).

Ahora Saab se enfrenta a la justicia de Estados Unidos como también hace Maduro y su esposa, Cilia Flores, que afrontan en Nueva York un juicio por cargos de narcotráfico.

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