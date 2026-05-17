¿Cuándo estrena la quinta y última temporada de The Bear?

Disney+ confirmó que El Oso (The Bear) estrenará su quinta y última temporada el próximo 25 de junio, poniendo fin a una de las producciones más exitosas y premiadas de los últimos años.

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La aclamada serie de FX, ganadora de múltiples premios Emmy, lanzará sus ocho episodios el mismo día exclusivamente en la plataforma de streaming. Además del anuncio, también fue revelado el póster oficial de la temporada final, aumentando la expectativa entre los seguidores de la historia protagonizada por Jeremy Allen White.

¿De qué tratará la última temporada de ‘El Oso’?

La nueva entrega retoma la historia justo después de que Sydney, Richie y Natalie “Sugar” descubren que Carmy decidió abandonar la industria gastronómica y dejar el restaurante en sus manos.

Sin dinero, bajo la amenaza de una posible venta y enfrentando una fuerte tormenta, el equipo deberá unirse para sacar adelante un último servicio con la esperanza de conseguir finalmente una estrella Michelin.

Según adelantó la producción, la temporada también explorará el verdadero significado de lo que convierte a un restaurante en algo “perfecto”, destacando que no solo se trata de la comida, sino de las personas que lo hacen posible.

Disney+ sorprende con episodio especial de ‘El Oso’

El anuncio de la temporada final llega luego del lanzamiento sorpresa de Gary, un capítulo flashback coescrito y protagonizado por Ebon Moss-Bachrach y Jon Bernthal.

El episodio sigue a Richie y Mikey durante un viaje de trabajo a Gary, Indiana, y ya puede verse en Disney+ buscando directamente el título “Gary”.

Reparto y producción de la exitosa serie de FX

La temporada final de El Oso también cuenta con las actuaciones de Ayo Edebiri, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson.

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Además, tendrá participaciones especiales de Will Poulter, Jamie Lee Curtis y Oliver Platt.

La serie fue creada por Christopher Storer y producida por FX Productions, consolidándose como uno de los dramas más influyentes y exitosos de la televisión contemporánea.