La creadora de contenido Aida Victoria Merlano reveló que funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) llegaron a su vivienda luego de una denuncia presentada por su expareja, Juan David Tejada, relacionada con el cuidado de su hijo Emiliano durante su ausencia del país.

Según explicó la barranquillera en sus redes sociales, la visita ocurrió poco después de regresar de México, donde permaneció durante varias semanas participando en el reality “La Mansión VIP”.



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Merlano aseguró que durante la diligencia presentó pruebas de que su viaje obedecía a compromisos laborales y mostró el contrato relacionado con el programa televisivo. Además, afirmó que el menor permaneció bajo el cuidado de dos niñeras mientras ella estaba fuera del país.

Aida Victoria habló sobre la visita del ICBF

De acuerdo con el relato de la influencer, durante la visita participaron profesionales como una psicóloga y una nutricionista, quienes realizaron preguntas sobre la alimentación, el entorno y el bienestar del niño.

La creadora de contenido también afirmó que mostró conversaciones y registros de videollamadas que, según ella, demostrarían que Juan David Tejada mantenía contacto con el menor durante esos días.



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Asimismo, señaló que actualmente no sostiene comunicación directa con su expareja debido a una presunta orden de alejamiento relacionada con violencia intrafamiliar, además de un proceso legal por cuota alimentaria.

Merlano aseguró que las funcionarias del ICBF quedaron satisfechas con las condiciones en las que vive su hijo y mostró algunos espacios recreativos que tiene acondicionados dentro de su vivienda.

Hasta el momento, el ICBF no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso y Juan David Tejada tampoco ha entregado nuevas declaraciones públicas tras las afirmaciones de la influencer.