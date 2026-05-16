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Liga BetPlay: Nacional y Junior sacan puntos positivos como visitantes en la ida

Sáb, 16/05/2026 - 22:15
El conjunto 'Verdolaga' logró el triunfo en Ibagué; Junior se fue de Bogotá con un punto.
Nacional y Junior sacan resultados positivos en las semifinales de Liga.
Créditos:
Cuentas X de Nacional y Junior.

La Liga BetPlay entró en su etapa definitiva con la disputa de los partidos de ida de las semifinales. Y, para sorpresa de muchos, los equipos visitantes lograron resultados importantes, hablamos de Atlético Nacional y Junior. 

El 'Verde' pegó primero

Atlético Nacional venció 1-0 a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Aunque el primer tiempo comenzó parejo y con dominio local, el partido cambió de rumbo al minuto 32 tras la expulsión del defensor del Tolima, Anderson Angulo.

Nacional aprovechó la superioridad numérica y, al minuto 56 de la parte complementaria, Alfredo Morelos anotó el único gol del encuentro con un cabezazo tras un tiro de esquina de Eduard Bello. En el tiempo de adición (minuto 94), el equipo visitante también sufrió la expulsión de Cristian Arango, sellando la victoria definitiva para Nacional de cara al partido de vuelta.

Junior sacó un empate de Bogotá

Por su parte Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla empataron 1-1 en el partido de ida de la semifinal de la Liga disputado en el estadio El Campín. Durante el primer tiempo, Junior tomó la ventaja al minuto 37 gracias a un autogol del defensor cardenal Iván Scarpeta, quien desvió un centro de Guerrero tras un inicio ofensivo donde el arquero Andrés Mosquera Marmolejo ya había sido figura. En la segunda mitad, Santa Fe reaccionó y buscó la igualdad con insistencia mediante variantes ofensivas.

El premio llegó al minuto 85, cuando el árbitro Wilmar Roldán decretó un penal tras revisar en el VAR una mano de Guerrero en el área; Hugo Rodallega se encargó del cobro y venció al portero uruguayo Mauro Silveira para sellar el 1-1 definitivo.

El próximo sábado, 23 de mayo, se disputará los partidos de vuelta de las semifinales: Santa Fe visitará a Junior, a las 8:30 p.m., mientras que Nacional recibirá al Tolima a las 6:00 p. m.

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