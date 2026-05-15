Esposa de Yeison Jiménez recibe premio para él y rompe en llanto

La memoria de Yeison Jiménez volvió a emocionar a la industria musical colombiana durante la edición 2026 de los Premios Nuestra Tierra 2026. En una noche marcada por los homenajes y la nostalgia, el artista recibió de manera póstuma el reconocimiento a Mejor Canción Popular junto al cantante Luis Alfonso.

El galardón fue recibido por Sonia Restrepo, esposa del intérprete, quien subió al escenario en medio de aplausos y un ambiente cargado de emoción. Durante su discurso, agradeció a los seguidores del cantante, conocidos como los “Jimenistas de Corazón”, y recordó el legado que dejó dentro de la música regional colombiana.

“Quiero agradecer infinitamente a Premios Nuestra Tierra, a los Jimenistas de Corazón, a Papito Dios y a mi ángel que está en el cielo”, expresó Restrepo frente a los asistentes.

Además, destacó el impacto artístico y humano que tuvo Yeison Jiménez en el género popular, resaltando cómo logró transformar la música regional colombiana con letras cargadas de sentimiento y autenticidad.

“Me siento muy orgullosa de un ser humano que luchó, que siempre creyó en sus sueños, que dignificó la música regional colombiana antes llamada popular, que la llenó de amor”, afirmó.