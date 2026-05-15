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Esposa de Yeison Jiménez recibe premio para él y rompe en llanto

Vie, 15/05/2026 - 08:05
El fallecido Yeison Jiménez ganó la categoría Mejor canción popular en los Premios Nuestra Tierra y Sonia Restrepo recibió el galardón.
Esposa de Yeison Jiménez
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Redes sociales

La memoria de Yeison Jiménez volvió a emocionar a la industria musical colombiana durante la edición 2026 de los Premios Nuestra Tierra 2026. En una noche marcada por los homenajes y la nostalgia, el artista recibió de manera póstuma el reconocimiento a Mejor Canción Popular junto al cantante Luis Alfonso.

El galardón fue recibido por Sonia Restrepo, esposa del intérprete, quien subió al escenario en medio de aplausos y un ambiente cargado de emoción. Durante su discurso, agradeció a los seguidores del cantante, conocidos como los “Jimenistas de Corazón”, y recordó el legado que dejó dentro de la música regional colombiana.

Quiero agradecer infinitamente a Premios Nuestra Tierra, a los Jimenistas de Corazón, a Papito Dios y a mi ángel que está en el cielo”, expresó Restrepo frente a los asistentes.

Además, destacó el impacto artístico y humano que tuvo Yeison Jiménez en el género popular, resaltando cómo logró transformar la música regional colombiana con letras cargadas de sentimiento y autenticidad.

Me siento muy orgullosa de un ser humano que luchó, que siempre creyó en sus sueños, que dignificó la música regional colombiana antes llamada popular, que la llenó de amor”, afirmó.

Luis Alfonso dedicó el premio a Yeison Jiménez y a las víctimas del accidente

Durante la ceremonia, Luis Alfonso también tomó la palabra para dedicar el reconocimiento a Yeison Jiménez y a las seis personas que fallecieron en el accidente aéreo ocurrido en Boyacá el pasado 10 de enero de 2026.

“Hoy queremos dedicar ese premio a Yeison Jiménez y a todo su crew que nos escuchan hoy desde el cielo”, manifestó el artista frente al público.

El cantante aprovechó el momento para enviar un mensaje sobre la importancia de valorar la vida y compartir tiempo con los seres queridos.

“La vida es una sola, hay que vivirla porque es prestada”, expresó durante su intervención.

Antes de finalizar su discurso, Luis Alfonso se dirigió directamente a Sonia Restrepo para brindarle apoyo en medio del duelo por la pérdida del cantante.

“Ánimo, que ya tiene un angelito más cuidándola en el cielo”, concluyó.

La canción volvió a viralizarse tras la tragedia

Luego del fallecimiento de Yeison Jiménez, la canción ganadora experimentó un notable crecimiento en plataformas digitales y redes sociales. Miles de seguidores comenzaron a compartir videos de conciertos, fragmentos del tema y mensajes recordando la trayectoria del artista.

El significado de la letra cobró una nueva dimensión tras la tragedia aérea, impulsando nuevamente las reproducciones en plataformas de streaming y posicionando la canción en diferentes listados musicales.

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Yeison Jiménez
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