Ex de Aída Victoria Merlano explicó por qué le mandó el ICBF

La polémica alrededor de Aída Victoria Merlano y la visita del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a su vivienda sigue generando reacciones en redes sociales. Ahora, Juan David Tejada, padre de su único hijo, entregó su versión de los hechos y explicó por qué acudió ante las autoridades.

La situación salió a la luz luego del regreso de la creadora de contenido a Colombia tras participar en el reality La Mansión VIP. Durante su ausencia, que se extendió por cerca de un mes, funcionarios del ICBF realizaron una visita a la vivienda de la creadora de contenido para verificar las condiciones en las que se encontraba Emiliano, hijo de la pareja.

Según se conoció, en la diligencia participaron profesionales del área de nutrición y psicología con el objetivo de evaluar el bienestar del menor mientras su madre cumplía compromisos laborales en el exterior.

Juan David Tejada explicó por qué acudió al ICBF

Tras las críticas y comentarios que circularon en redes sociales, Juan David Tejada publicó un comunicado en el que aclaró que nunca buscó exponer públicamente a su expareja ni convertir el conflicto familiar en un tema mediático.

De acuerdo con el empresario, decidió acudir a las autoridades para ejercer su derecho como padre y acompañar a su hijo durante el tiempo en que la influenciadora no podía hacerlo de manera presencial.

En su pronunciamiento, también aseguró que consideraba injusto que el menor permaneciera al cuidado de terceros y no con él, haciendo referencia a Diego Camacho, quien habría estado encargado del niño durante parte de la ausencia de la creadora de contenido.

Tejada afirmó además que, durante ese periodo, las decisiones sobre el tiempo que compartía con Emiliano quedaban bajo la autorización de otras personas, situación que, según explicó, le generaba limitaciones para ejercer su rol como padre.

“Ejercía una paternidad limitada”, aseguró Tejada

En el comunicado, el creador de contenido conocido en redes sociales como “El Agropecuario” sostuvo que las condiciones para ver a su hijo incluían restricciones de horarios y encuentros únicamente en espacios públicos, pese a que aseguró no tener impedimentos legales, judiciales ni administrativos para convivir con el menor.

“Sentía que ejercía una paternidad limitada y condicionada”, expresó en su mensaje.

Asimismo, aclaró que la cuota alimentaria correspondiente a Emiliano fue establecida de común acuerdo ante una comisaría de familia, teniendo en cuenta las necesidades del niño y las capacidades económicas de ambas partes.

Sobre los señalamientos relacionados con presuntos hechos de maltrato, Tejada indicó que esos temas deben ser tratados exclusivamente por las autoridades competentes y bajo el debido proceso.

Finalmente, Juan David Tejada lamentó que las situaciones relacionadas con su hijo terminaran convirtiéndose en contenido viral en redes sociales y pidió tanto a medios de comunicación como a usuarios digitales evitar involucrar al menor en conflictos mediáticos.