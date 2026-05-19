La Fiscalía confirmó el hallazgo de un cuerpo en una vía de Apulo, Cundinamarca, que tendría características similares a las de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años desaparecida desde el 13 de mayo tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá. La identidad deberá ser confirmada por Medicina Legal.

El hallazgo en Cundinamarca

El cuerpo fue encontrado al costado de una carretera en Cundinamarca durante las labores de búsqueda adelantadas por las autoridades. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, unidades de Policía Judicial realizan la inspección técnica antes del traslado a Medicina Legal, entidad encargada de establecer plenamente la identidad mediante análisis forenses.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el caso y afirmó que se comunicó con Nubia Toloza, madre de Yulixa. En su mensaje, el mandatario se refirió al hecho como el “asesinato de Yulixa” y pidió a las autoridades redoblar esfuerzos para ubicar a los responsables.

Yulixa Toloza estaba desaparecida desde el miércoles 13 de mayo, cuando acudió a un establecimiento donde se habría practicado un procedimiento estético. Según los reportes oficiales y las versiones recogidas en la investigación, la mujer habría presentado complicaciones después de la intervención y luego fue vista en cámaras cuando era sacada del lugar y subida a un vehículo.

El rastro del vehículo y las capturas

Uno de los puntos centrales de la investigación es un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, en el que, según las autoridades, habría sido trasladada la mujer la noche de su desaparición. El carro fue encontrado posteriormente en el área de Cúcuta, lo que abrió una nueva línea de indagación sobre la ruta que habría seguido después de salir de Bogotá.

La Fiscalía también expidió cinco órdenes de captura dentro del caso. Dos de ellas fueron hechas efectivas en Cúcuta contra hombres que serán presentados ante un juez de control de garantías. El ente investigador les imputaría delitos relacionados con desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

El caso también puso bajo revisión el funcionamiento del establecimiento donde fue atendida Yulixa. La Secretaría Distrital de Salud señaló que el lugar no contaba con autorización para realizar procedimientos como el que se habría practicado la mujer y que operaba de manera irregular en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

Tras la desaparición, la Alcaldía de Bogotá indicó que la investigación quedó articulada entre la Sijín, el Gaula, el CTI y las secretarías distritales de Seguridad y Salud. Además, Galán pidió reforzar los operativos de control a establecimientos que ofrecen servicios estéticos sin cumplir los requisitos legales y sanitarios.

Por ahora, el paso clave será el dictamen de Medicina Legal, que deberá confirmar si el cuerpo hallado corresponde a Yulixa Toloza. En paralelo, la Fiscalía deberá avanzar en la judicialización de los capturados y en la ubicación de las demás personas señaladas dentro de la investigación.