El crucero MV Hondius llegó este lunes al puerto de Róterdam, en Países Bajos, tras permanecer semanas bajo alerta sanitaria internacional por un brote de hantavirus que dejó al menos tres personas muertas y varios casos confirmados.



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La embarcación, propiedad de Oceanwide Expeditions, inició su travesía el pasado 1 de abril desde Ushuaia con destino a Cabo Verde. Sin embargo, durante el recorrido se detectó un brote de hantavirus de la cepa Andes, la única conocida con capacidad de transmisión entre personas.

El barco atracó finalmente en Róterdam, donde las autoridades activaron protocolos especiales de vigilancia epidemiológica, cuarentena y desinfección. A bordo permanecían 27 personas: 25 integrantes de la tripulación y dos miembros del equipo médico.

Según las autoridades sanitarias neerlandesas, parte de los ocupantes deberán cumplir aislamiento preventivo durante varias semanas. Algunos permanecerán en instalaciones temporales cerca del puerto y otros realizarán cuarentena en sus domicilios bajo monitoreo médico.