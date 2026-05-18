El crucero MV Hondius llegó este lunes al puerto de Róterdam, en Países Bajos, tras permanecer semanas bajo alerta sanitaria internacional por un brote de hantavirus que dejó al menos tres personas muertas y varios casos confirmados.
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La embarcación, propiedad de Oceanwide Expeditions, inició su travesía el pasado 1 de abril desde Ushuaia con destino a Cabo Verde. Sin embargo, durante el recorrido se detectó un brote de hantavirus de la cepa Andes, la única conocida con capacidad de transmisión entre personas.
El barco atracó finalmente en Róterdam, donde las autoridades activaron protocolos especiales de vigilancia epidemiológica, cuarentena y desinfección. A bordo permanecían 27 personas: 25 integrantes de la tripulación y dos miembros del equipo médico.
Según las autoridades sanitarias neerlandesas, parte de los ocupantes deberán cumplir aislamiento preventivo durante varias semanas. Algunos permanecerán en instalaciones temporales cerca del puerto y otros realizarán cuarentena en sus domicilios bajo monitoreo médico.
Alerta por Hantavirus
La Organización Mundial de la Salud aseguró que el riesgo global sigue siendo “bajo” y descartó comparaciones con la pandemia de covid-19. No obstante, advirtió que aún podrían aparecer nuevos contagios debido al periodo de incubación del virus.
Hasta ahora se han confirmado al menos siete casos positivos y un caso probable relacionado con el brote. En Canadá, incluso, una pasajera evacuada del crucero dio positivo preliminar para hantavirus de los Andes.
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El recorrido del MV Hondius estuvo marcado por dificultades diplomáticas y sanitarias. El crucero permaneció fondeado frente a Praia, en Cabo Verde, después de que las autoridades locales rechazaran permitir el desembarco. Posteriormente navegó hacia Tenerife, en las Islas Canarias, donde se realizaron evacuaciones médicas y operaciones de repatriación.
Expertos recuerdan que el hantavirus suele transmitirse inicialmente por contacto con saliva, orina o heces de roedores infectados, especialmente en espacios cerrados. La cepa Andes, detectada en este caso, es endémica en Argentina, país donde comenzó la travesía.