Netflix confirmó la fecha de estreno de la segunda parte de “Cien años de soledad”, la serie basada en la novela de Gabriel García Márquez. La nueva entrega llegará el 5 de agosto y cerrará su adaptación con un gran final especial el 26 de agosto.

Macondo entra en su tramo final

La plataforma reveló este miércoles el primer adelanto de la segunda y última parte de la producción, que continuará la historia de la familia Buendía después de los hechos narrados en la primera entrega. La serie, filmada en Colombia y en español, adapta por primera vez para televisión la obra publicada en 1967 por el Nobel colombiano.

La nueva parte estará compuesta por siete episodios y un capítulo final especial. Según la información divulgada, los capítulos estarán dirigidos por Laura Mora y Carlos Moreno, dos realizadores colombianos que asumirán el cierre de la historia de Macondo.

El estreno comenzará el 5 de agosto con los episodios de la segunda parte. Luego, el 26 de agosto, Netflix lanzará el gran final, presentado como un capítulo especial que completará la adaptación audiovisual de la novela.

¿Qué contará la segunda parte?

La historia retomará a Macondo después del armisticio, pero la paz no llegará de forma estable al pueblo. La trama avanzará hacia la llegada de Fernanda del Carpio, el papel de los descendientes de los Buendía y la transformación del pueblo con la entrada del tren y la compañía bananera.

Ese tramo de la historia es clave dentro de la novela porque conecta el auge de Macondo con los hechos que aceleran su deterioro. La segunda parte también profundizará en las nuevas generaciones de la familia y en la maldición que atraviesa la obra de García Márquez.

Entre los títulos anunciados aparecen “El armisticio”, “La Reina de Madagascar”, “Fernanda del Carpio”, “Había llegado el inocente tren”, “Fue un once de octubre”, “Eran más de tres mil” y “Llovió cuatro años, once meses y dos días”. El capítulo final llevará el título de “Cien años de soledad”.

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La producción cuenta con el respaldo de la familia de Gabriel García Márquez y fue desarrollada por Dynamo para Netflix. La primera parte se estrenó en diciembre de 2024 y presentó el origen de Macondo, la fundación del pueblo y el comienzo del ciclo de guerras del coronel Aureliano Buendía.

Con el anuncio, Netflix deja definido el calendario de cierre de una de sus adaptaciones latinoamericanas más visibles. La segunda parte llegará el 5 de agosto, mientras que el desenlace definitivo de Macondo estará disponible desde el 26 de agosto.