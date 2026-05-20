Rubio ofrece ayuda a Cuba, pero no quiere que pase por el Gobierno Cubano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó un mensaje en español dirigido al pueblo cubano en el que ofreció US$100 millones en alimentos y medicinas y responsabilizó a GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas, por la crisis de electricidad, combustible y alimentos en la isla.

Un mensaje con fecha simbólica

Rubio eligió el 20 de mayo, fecha en la que se recuerda la independencia formal de Cuba y el nacimiento de la República en 1902, para enviar un mensaje político directo a los cubanos. La fecha tiene una carga simbólica porque fue celebrada históricamente como el Día de la Independencia, aunque el Gobierno cubano surgido tras la Revolución de 1959 dejó de reconocerla como feriado central.

En ese contexto, el funcionario estadounidense presentó la oferta de Washington como una “nueva relación” entre Estados Unidos y Cuba, pero no con el Gobierno cubano ni con GAESA. Según Rubio, la crisis actual no se explica por un bloqueo petrolero de Estados Unidos, sino por el manejo de los recursos dentro del sistema cubano.

El mensaje buscó contrastar la fecha republicana de 1902 con el poder actual del aparato político y militar cubano. Por eso, Rubio no centró su discurso solo en el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, sino en una estructura económica menos conocida para el público general: GAESA, presentada por Washington como el núcleo financiero del poder militar en la isla.

Qué es GAESA y por qué importa

GAESA es el Grupo de Administración Empresarial S.A., un conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Estados Unidos lo identifica como una entidad controlada por el sector militar y lo mantiene bajo restricciones desde 2020; además, el 7 de mayo de 2026 el Departamento de Estado lo designó bajo una nueva orden ejecutiva de sanciones contra Cuba.

Su importancia está en los sectores que concentra. Según Rubio, GAESA tiene presencia en hoteles, construcción, bancos, tiendas y remesas, y controla una parte clave de la economía cubana. En su mensaje, el secretario de Estado aseguró que el grupo tendría US$18.000 millones en activos y controlaría cerca del 70 % de la economía de la isla. Esas cifras forman parte de la acusación del Gobierno estadounidense contra el conglomerado.

Por eso, la oferta de US$100 millones no sería entregada al Estado cubano. Rubio dijo que la ayuda en alimentos y medicinas tendría que distribuirse directamente al pueblo cubano por medio de la Iglesia católica u otros grupos caritativos de confianza. La condición busca evitar, según Washington, que los recursos pasen por instituciones estatales o militares.

La respuesta de Cuba

La Embajada de Cuba en Estados Unidos rechazó el mensaje y acusó a Rubio de mentir para justificar la presión contra la isla. El Gobierno cubano sostiene que la crisis económica y energética está relacionada con el embargo, las sanciones y las restricciones sobre el combustible, mientras Washington insiste en responsabilizar a la dirigencia cubana por el deterioro interno.

El pronunciamiento llega además en medio de una nueva fase de presión estadounidense. Reuters informó que la administración Trump esperaba anunciar cargos contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un caso que Washington ha usado durante años como símbolo de confrontación con La Habana.

Por ahora, la propuesta de ayuda queda condicionada a que no sea administrada por el Gobierno cubano. Ese punto será decisivo para saber si el anuncio se traduce en asistencia humanitaria o si se mantiene como parte de la tensión diplomática entre Washington y La Habana.