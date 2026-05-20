Raúl Castro, hermano de Fidel, fue imputado por asesinato en EE. UU: ¿qué se sabe?

Raúl Castro, hermano menor de Fidel Castro y expresidente de Cuba, fue imputado en Estados Unidos por cargos de asesinato relacionados con el derribo de dos avionetas civiles en 1996. El caso reabre uno de los episodios más sensibles entre Washington, La Habana y el exilio cubano en Miami.

¿Quién es Raúl Castro?

Raúl Castro Ruz, de 94 años, es una de las figuras centrales de la historia política cubana. Fue hermano y aliado de Fidel Castro, participó en la revolución que llevó al castrismo al poder en 1959 y ocupó durante décadas cargos clave dentro del Estado y las Fuerzas Armadas de Cuba.

Además de su papel militar, Castro fue presidente de Cuba entre 2008 y 2018, después de la salida progresiva de Fidel del poder. Antes de llegar a la jefatura del Estado, había sido ministro de Defensa desde los primeros años del régimen, lo que lo ubicó durante décadas en el centro de la estructura militar cubana.

Ahora, su nombre vuelve al centro de la atención internacional por una acusación presentada en Estados Unidos. Según registros judiciales, el exmandatario fue imputado por cargos de asesinato vinculados con el derribo de dos aeronaves de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.

¿De qué se le acusa?

El caso se remonta al derribo de dos avionetas civiles operadas por Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos con sede en Miami que realizaba vuelos sobre el estrecho de Florida. El grupo decía tener como misión la búsqueda de balseros cubanos que intentaban salir de la isla por mar.

En ese episodio murieron cuatro tripulantes. Las aeronaves fueron abatidas por cazas cubanos, mientras Cuba sostuvo durante años que las avionetas habían violado su espacio aéreo. Sin embargo, la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que el derribo ocurrió sobre aguas internacionales, una versión respaldada por Estados Unidos.

La imputación apunta a la presunta responsabilidad de Raúl Castro por su posición en la cadena de mando militar cubana en ese momento. Para 1996, Castro era ministro de Defensa, aunque el grado de participación directa que se le atribuye deberá ser probado en el proceso judicial. Ese matiz es clave: la acusación no equivale a una condena.

El caso también tiene un componente político y diplomático. La imputación llega en medio de una nueva etapa de presión de Washington sobre La Habana y marca un deterioro adicional en la relación entre Estados Unidos y Cuba. Reuters reportó que no hay evidencia de que Castro haya salido de la isla ni de que el Gobierno cubano esté dispuesto a extraditarlo.

Por ahora, el proceso deja dos frentes abiertos. En lo judicial, Estados Unidos deberá avanzar en una causa contra un exjefe de Estado que permanece en Cuba. En lo diplomático, la acusación puede aumentar la tensión con La Habana y reactivar el debate sobre responsabilidades pendientes por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.