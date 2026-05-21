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Arcángel se disculpa tras polémica por comentarios sobre la conquista española

Jue, 21/05/2026 - 08:37
Arcángel respondió a la controversia desatada por sus comentarios sobre la conquista española durante un concierto en Madrid. El artista aseguró que nunca quiso ofender a Latinoamérica ni a los pueblos originarios.
Arcángel se disculpa tras polémica por comentarios sobre la conquista española
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Facebook Arcángel

Durante un concierto en el Movistar Arena de Madrid, como parte de su gira La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario, Arcángel hizo una pausa en el espectáculo para hablar sobre la relación histórica entre España y América Latina. Sus palabras fueron grabadas por asistentes y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Lea: Arcángel defiende a España por la "conquista" de América: “Éramos indios”

El reguetonero cuestionó a quienes consideran que España debería pedir disculpas por la colonización de América y defendió parte del legado dejado por los españoles en el continente.

“Éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer. ¿Qué se robaron el oro?... ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? No hay que pedir disculpas a nadie”, expresó el artista desde el escenario.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Miles de usuarios criticaron sus comentarios por considerar que minimizaban los episodios de violencia, esclavitud y saqueo ocurridos durante la conquista. La polémica se intensificó especialmente en México, donde Arcángel tiene previstos conciertos en agosto.

Entre los mensajes más compartidos en redes sociales aparecieron frases como “No eres bienvenido en México”, “¡Vivan los pueblos indígenas!” y “Persona non grata”.

El mensaje de disculpa de Arcángel

Tras varios días de críticas, el cantante publicó un comunicado en sus historias de Instagram para aclarar su postura y ofrecer disculpas a quienes se sintieron ofendidos.

“Mi intención nunca fue faltarle el respeto a Latinoamérica ni a nuestros pueblos originarios. Amo Latinoamérica y también amo España, porque ambos forman parte de nuestra historia, nuestra cultura y lo que somos hoy”, escribió.

El intérprete también reconoció que hablar del legado cultural dejado por España no significa ignorar el sufrimiento que atravesaron millones de personas durante el proceso colonial.

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“Creo que podemos entender las dos cosas: el legado cultural que quedó y también el sufrimiento que vivieron millones de personas. Mi mensaje siempre fue desde el respeto y la unión, no desde la división”, añadió.

Pese a sus declaraciones, la discusión continúa en redes sociales. Mientras algunos seguidores consideran que Arcángel intentó destacar el mestizaje y la herencia cultural compartida, otros sostienen que sus palabras simplifican un proceso histórico marcado por la violencia y la desigualdad.

Hasta ahora, no existe un anuncio oficial sobre posibles cambios en las fechas de sus conciertos en México, programados para el 13 y 14 de agosto de 2026 en el Palacio de los Deportes.

 

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