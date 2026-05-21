Contralor 2026-2030: ¿quiénes son los 10 finalistas?

El Congreso ya tiene la lista final de candidatos a Contralor General de la República. Diez aspirantes pasan a la fase decisiva de un proceso que definirá quién dirigirá el principal órgano de control fiscal del país entre 2026 y 2030.

La elección entra en su fase clave

La carrera por la Contraloría General de la República quedó concentrada en diez nombres. La lista de elegibles será presentada al Congreso pleno, que deberá escoger al próximo contralor durante el primer mes de sesiones ordinarias del nuevo periodo legislativo.

El proceso fue iniciado por el Congreso saliente, pero la decisión final quedará en manos de los senadores y representantes que se posesionan el 20 de julio de 2026. Según el Senado, la elección definitiva está prevista para agosto de 2026 y deberá hacerse por mayoría absoluta de los miembros del Congreso.

La convocatoria corresponde al cargo de contralor general para el periodo 2026-2030. En la etapa previa participaron pruebas de conocimiento, revisión de estudios, experiencia y audiencia pública, como parte del procedimiento definido para conformar la lista de diez elegibles.

¿Quiénes son los finalistas?

Entre los nombres que llegaron a la fase final está Luis Enrique Abadía García, excontralor delegado para la Gestión Pública, con trayectoria dentro de la Contraloría General.

También aparece Andrés Castro Franco, actual personero de Bogotá, quien antes fue contralor de la capital y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

Otro de los aspirantes es Jorge Eliécer Laverde Vargas, actual secretario de la Comisión Sexta del Senado, un cargo que le ha dado experiencia directa en el funcionamiento legislativo.

La lista incluye además a Ana Elena Monsalvo Herrera, quien ha trabajado en la Contraloría General en asuntos económicos, y a Carlos Mario Zuluaga Pardo, exvicecontralor y quien llegó a ejercer como contralor encargado.

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También está Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, excontralor de Bogotá, junto con Diana Carolina Torres García, quien fue contralora delegada para Medellín y ya había participado en procesos anteriores relacionados con la Contraloría.

Los otros tres nombres son Amanda Madrid Panesso, actual subdirectora operativa de la Contraloría del Valle del Cauca; Karol González Mora, exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional; y Rosalba Jazmín Cabrales Romero, quien fue personera encargada de Bogotá.

La lista mezcla perfiles con experiencia en control fiscal, entidades territoriales, cargos administrativos, Congreso y altas cortes. Esa composición será clave en una elección que suele depender tanto de las hojas de vida como de los acuerdos políticos que se construyen dentro del Capitolio.

El próximo paso será la votación en Congreso pleno. Quien resulte elegido asumirá la dirección de la Contraloría General, entidad encargada de vigilar el manejo de los recursos públicos y ejercer control fiscal sobre entidades del Estado.