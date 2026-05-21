Iván Cepeda responde a Álvaro Uribe tras ser llamado “apache solapado” por grafiti en Rionegro

Además, en una declaración a medios, Cepeda se refirió directamente al término “apache solapado” que Uribe utilizó en su contra y expresó que se sentía orgulloso de venir de un pueblo de multipluralidad de razas: “expresidente Uribe, no sea racista” manifestó.

¿Quiénes estaban protestando cerca de la finca de Uribe?

La manifestación estuvo integrada por colectivos juveniles, artistas urbanos y activistas de derechos humanos, que fueron convocados por Hérnan Muriel, representante a la Cámara electo por el Pacto Histórico.



El representante afirmó que la manifestación constituye un ejercicio de pedagogía sobre la memoria de los falsos positivos. También respondió a Uribe sobre sus declaraciones: “No mienta más, no desinforme más, no engañe más, no re victimice más, no genere más violencia”, expresó.

Durante la protesta, los asistentes pintaron un grafiti con la frase “7.837 almas que no te dejan dormir”, en referencia a la cifra revelada por la JEP sobre presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008.

¿Qué son los falsos positivos?



Los “falsos positivos” son ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes de la fuerza pública en Colombia, en las que civiles fueron asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados operacionales y obtener beneficios o reconocimientos.