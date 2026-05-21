Sara Corrales responde a críticas por estar maquillada en su parto

Sara Corrales volvió a ser tendencia en redes sociales luego de compartir las primeras imágenes del nacimiento de su hija Mila. Aunque la publicación estuvo acompañada de emotivos mensajes y miles de felicitaciones, también desató un debate entre usuarios que cuestionaron la estética y la aparente “perfección” de las fotografías del parto.

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La actriz, reconocida por su participación en producciones de Colombia y México, no dudó en responder de manera contundente a quienes pusieron en duda la autenticidad de la experiencia que vivió durante el nacimiento de su primogénita.

Sara Corrales anunció el nacimiento de Mila con emotivo mensaje

Luego de llegar al altar en agosto de 2025, Sara Corrales sorprendió a sus seguidores al anunciar meses después la llegada de su primera hija, fruto de una nueva etapa personal que ella misma ha compartido abiertamente en redes sociales.

El nacimiento de Mila ocurrió el pasado 17 de mayo y, según expresó la antioqueña en Instagram, marcó un antes y un después en su vida.

“Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto. Que el pecho se podía abrir así, sin aviso, para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras (...). Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso”, escribió la actriz junto a las imágenes del parto.