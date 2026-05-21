Sara Corrales responde a críticas por estar maquillada en su parto

Sara Corrales volvió a ser tendencia en redes sociales luego de compartir las primeras imágenes del nacimiento de su hija Mila. Aunque la publicación estuvo acompañada de emotivos mensajes y miles de felicitaciones, también desató un debate entre usuarios que cuestionaron la estética y la aparente “perfección” de las fotografías del parto.
La actriz, reconocida por su participación en producciones de Colombia y México, no dudó en responder de manera contundente a quienes pusieron en duda la autenticidad de la experiencia que vivió durante el nacimiento de su primogénita.
Sara Corrales anunció el nacimiento de Mila con emotivo mensaje
Luego de llegar al altar en agosto de 2025, Sara Corrales sorprendió a sus seguidores al anunciar meses después la llegada de su primera hija, fruto de una nueva etapa personal que ella misma ha compartido abiertamente en redes sociales.
El nacimiento de Mila ocurrió el pasado 17 de mayo y, según expresó la antioqueña en Instagram, marcó un antes y un después en su vida.
“Nadie me dijo que el alma se podía estirar tanto. Que el pecho se podía abrir así, sin aviso, para hacerle lugar a un amor que no cabe en palabras (...). Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso”, escribió la actriz junto a las imágenes del parto.
La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño por parte de seguidores, amigos y colegas de la industria del entretenimiento.
Usuarios criticaron lo “armónico” de las fotos del parto
Pese a las múltiples felicitaciones, algunos usuarios en redes sociales cuestionaron el aspecto visual de las fotografías, asegurando que mostraban una versión poco realista del parto.
“Ojalá se viera así de armónico y fotogénico un parto”, comentó una internauta, insinuando que las imágenes parecían demasiado producidas o alejadas de la realidad que viven muchas mujeres durante el nacimiento de sus hijos.
El comentario generó conversación entre seguidores de la actriz y abrió un debate sobre las distintas formas de vivir la maternidad y el parto.
Sara Corrales defendió su experiencia de parto natural
Lejos de ignorar las críticas, Sara Corrales respondió directamente y aprovechó el momento para hablar sobre el parto respetado, la preparación prenatal y las distintas experiencias que puede atravesar una mujer al dar a luz.
“Jajajaja ¿y entonces este qué es? ¿Una novela o qué? ¡Hay que quitarse de la cabeza la idea errónea de que un parto es solo dolor, gritos, miedo! Esto también es un parto, uno real, SIN EPIDURAL, sin miedo, con preparación, rodeada de amor, del equipo perfecto”, escribió la actriz.
Con sus palabras, la también empresaria dejó claro que su experiencia estuvo marcada por la tranquilidad, la preparación física y emocional, además del acompañamiento profesional adecuado.
Tras su respuesta, cientos de usuarios salieron en defensa de la intérprete y destacaron la valentía de haber enfrentado un parto natural sin anestesia.