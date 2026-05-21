Todo ocurrió durante una entrevista realizada en el marco del lanzamiento de Dai Dai, la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026. En el encuentro participaron Shakira, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y otros directivos relacionados con el torneo.
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Sin embargo, más allá del anuncio musical y deportivo, los usuarios en redes sociales centraron su atención en la interacción entre la barranquillera y el presentador mexicano Clovis Nienow. Videos del momento comenzaron a viralizarse rápidamente en TikTok, X e Instagram debido a las sonrisas, miradas y expresiones de la cantante, incluyendo un gesto en el que se mordía los labios mientras conversaba con él.
Muchos fanáticos interpretaron la escena como un posible coqueteo y el nombre del conductor se convirtió en tendencia en plataformas digitales.
“Es una mujer hermosa”, dijo Clovis Nienow
Tras la ola de comentarios, Clovis Nienow fue invitado al programa Hoy Día, donde reaccionó a la viralización del momento y habló sobre lo que sintió al conocer a Shakira en persona.
“Honestamente, yo no sé de lenguaje corporal. Estaba concentrado en hacer bien la entrevista. Pero Shakira es una mujer encantadora, con una trayectoria exitosa y, además, es una mujer hermosa, ¿sabes? No lo puedo negar”, expresó.
El conductor también aseguró que quedó admirado por la carrera y la presencia de la artista colombiana. “Cuando la tuve enfrente es inevitable no admirarla por su belleza y por su trayectoria”, agregó.
Además, destacó el gesto de Shakira de destinar las ganancias obtenidas por Dai Dai a proyectos educativos dirigidos a niños de bajos recursos.
¿Quién es Clovis Nienow?
Clovis Nienow es un actor, modelo, influencer y conductor mexicano de 32 años nacido en León, Guanajuato. A lo largo de los últimos años ganó popularidad gracias a su participación en realities como La Casa de los Famosos 4, Jugando con fuego Latino, Resistiré y Por amor o por dinero.
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Actualmente forma parte del programa matutino Hoy Día de Telemundo y acumula millones de seguidores en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con ejercicio, viajes y estilo de vida.
Su vida sentimental también ha ocupado titulares en la prensa de entretenimiento debido a relaciones y rumores con figuras como Aleska Génesis, Manelyk González y Ariadna Gutiérrez.