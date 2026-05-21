Sara Uribe volvió a convertirse en tendencia luego de anunciar un inesperado giro en su carrera profesional. Ella sorprendió a sus seguidores al debutar en el formato de entrevistas políticas con el lanzamiento de su nuevo proyecto digital llamado “Mujer a Mujer”, un espacio enfocado en conversaciones íntimas con figuras femeninas del país.
Sin embargo, lo que parecía ser una apuesta por el empoderamiento femenino terminó generando una fuerte controversia en redes sociales tras revelar que la primera invitada del programa sería Paloma Valencia, candidata a la presidencia por el partido de derechas Centro Democrático.
Sara Uribe presentó “Mujer a Mujer” con un mensaje de unión
A través de sus redes sociales, Sara Uribe compartió un emotivo mensaje explicando el propósito de este nuevo espacio digital, asegurando que busca abrir conversaciones honestas entre mujeres sin importar las diferencias ideológicas.
“En este espacio íntimo y sincero, desnudó su corazón frente a los micrófonos y abrió su alma en una conversación real, de esas que dejan huella. Nuestra primera invitada nos habló de sus propuestas, de sus luchas, de lo que ha vivido como mujer en la política y de lo que sueña para Colombia”, escribió la modelo en Instagram.
La presentadora también insistió en que el objetivo del programa no es promover divisiones políticas, sino fomentar el diálogo y el respeto entre distintas posturas.
“No se trata de pensar igual, sino de escucharnos y respetarnos”, agregó Sara en su publicación.
La entrevista con Paloma Valencia provocó rechazo en redes sociales
Pese al mensaje conciliador de la exparticipante de realities, la reacción de gran parte de sus seguidores fue inmediata y bastante crítica. Los comentarios en sus publicaciones rápidamente se llenaron de cuestionamientos por haber invitado a una figura representativa de la política tradicional colombiana.
Varios usuarios manifestaron sentirse decepcionados con el enfoque del nuevo proyecto y algunos incluso anunciaron que dejarían de seguir a la presentadora en redes sociales.
Entre las críticas más repetidas, algunos internautas señalaron que esperaban otro tipo de contenido relacionado con emprendimiento, entretenimiento o experiencias personales, áreas por las que Sara Uribe ha sido reconocida durante años.
Sara Uribe apuesta por una nueva faceta profesional
Con este lanzamiento, Sara Uribe marca un cambio importante en su carrera mediática, alejándose parcialmente del entretenimiento convencional para explorar conversaciones más profundas relacionadas con política, liderazgo y experiencias de vida.
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La paisa, quien alcanzó la fama nacional tras ganar el reality Protagonistas de Nuestra Tele en 2012, ha construido una sólida comunidad digital gracias a su autenticidad y cercanía con sus seguidores.
Aunque el estreno de “Mujer a Mujer” generó opiniones divididas, el proyecto logró posicionarse rápidamente en redes sociales y abrir debate sobre el papel de las figuras públicas en las conversaciones políticas del país.