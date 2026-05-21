Sara Uribe volvió a convertirse en tendencia luego de anunciar un inesperado giro en su carrera profesional. Ella sorprendió a sus seguidores al debutar en el formato de entrevistas políticas con el lanzamiento de su nuevo proyecto digital llamado “Mujer a Mujer”, un espacio enfocado en conversaciones íntimas con figuras femeninas del país.

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Sin embargo, lo que parecía ser una apuesta por el empoderamiento femenino terminó generando una fuerte controversia en redes sociales tras revelar que la primera invitada del programa sería Paloma Valencia, candidata a la presidencia por el partido de derechas Centro Democrático.

Sara Uribe presentó “Mujer a Mujer” con un mensaje de unión

A través de sus redes sociales, Sara Uribe compartió un emotivo mensaje explicando el propósito de este nuevo espacio digital, asegurando que busca abrir conversaciones honestas entre mujeres sin importar las diferencias ideológicas.

“En este espacio íntimo y sincero, desnudó su corazón frente a los micrófonos y abrió su alma en una conversación real, de esas que dejan huella. Nuestra primera invitada nos habló de sus propuestas, de sus luchas, de lo que ha vivido como mujer en la política y de lo que sueña para Colombia”, escribió la modelo en Instagram.