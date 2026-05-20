El domingo 17 de mayo Mariana Zapata se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos y como era de esperarse uno de los temas más conversados es su relación con Juanda Caribe.

Lea también: Diego Trujillo asegura que se equivocó al votar por Petro

Para quienes no están muy informados, el barranquillero en las últimas semanas se mostró muy coqueto con la antioqueña, a pesar de que él por fuera del reality tiene pareja, Sheila Gándara, con quien tiene una bebé que recientemente cumplió su primer año.

Si bien Caribe es el que tiene una relación seria por fuera del programa del Canal RCN, los televidentes también han criticado fuertemente a Zapata por supuestamente meterse con un hombre que está comprometido, si bien nunca pasó nada más allá de conversaciones entre los dos.

Ahora la situación subió de nivel porque en entrevista con RCN, la creadora de contenido aseguró que su excompañera de La casa de los famosos, Marilyn Patiño, habría estado regando el rumor de que supuestamente la vio a ella con Juanda Caribe dándose besos en el confesionario, un chisme que viene rondando desde hace varias semanas atrás.

Esta situación llegó a oídos de la actriz y en su cuenta de Instagram decidió publicar un video en el que contó que muchas personas la estaban etiquetando en el video de la confesión de la creadora de contenido y le envió este mensaje:

“Te aclaro una cosa, jamás dije tu nombre, jamás dije el nombre de Juanda Caribe, que ustedes eran, así que al que le caiga el guante pues entonces que se lo chante, pero a mí sí sácame de esa historia, porque si lo que querías era fama ya la tienes”. Vale tener presente que desde un comienzo del reality las dos tuvieron sus diferencias.