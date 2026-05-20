El domingo 17 de mayo Mariana Zapata se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos y como era de esperarse uno de los temas más conversados es su relación con Juanda Caribe.
Para quienes no están muy informados, el barranquillero en las últimas semanas se mostró muy coqueto con la antioqueña, a pesar de que él por fuera del reality tiene pareja, Sheila Gándara, con quien tiene una bebé que recientemente cumplió su primer año.
Si bien Caribe es el que tiene una relación seria por fuera del programa del Canal RCN, los televidentes también han criticado fuertemente a Zapata por supuestamente meterse con un hombre que está comprometido, si bien nunca pasó nada más allá de conversaciones entre los dos.
Ahora la situación subió de nivel porque en entrevista con RCN, la creadora de contenido aseguró que su excompañera de La casa de los famosos, Marilyn Patiño, habría estado regando el rumor de que supuestamente la vio a ella con Juanda Caribe dándose besos en el confesionario, un chisme que viene rondando desde hace varias semanas atrás.
Esta situación llegó a oídos de la actriz y en su cuenta de Instagram decidió publicar un video en el que contó que muchas personas la estaban etiquetando en el video de la confesión de la creadora de contenido y le envió este mensaje:
“Te aclaro una cosa, jamás dije tu nombre, jamás dije el nombre de Juanda Caribe, que ustedes eran, así que al que le caiga el guante pues entonces que se lo chante, pero a mí sí sácame de esa historia, porque si lo que querías era fama ya la tienes”. Vale tener presente que desde un comienzo del reality las dos tuvieron sus diferencias.
Eso no es todo, en este drama terminó involucrada Johanna Fadul, que también participó en la temporada del Canal RCN, esto porque supuestamente ella fue quien dijo que la caleña aseguró que Juanda y Mariana se besaban en el confesionario.
Entonces Patiño decidió publicar sus chats de WhatsApp con la bogotana, primero demostrando que ella le reclamó por decir que ella fue quien los vio en esa supuesta situación comprometedora, de resto no se expuso nada muy llamativo, pero ella mismo agregó este mensaje: “Aquí van mis conversaciones con Johanna Fadul y espero que muestres pruebas de lo que dices, creo que ya somos grandes, con esas amigas para que enemigas”.
Más adelante, la caleña especificó en sus historias de Instagram que ella sí dijo que vio a una pareja besándose en el confesionario, pero que solo dos personas muy cercanas a ella saben de quiénes se trata.
Sin embargo, como era de esperarse, Fadul vio todo lo que Marilyn estaba diciendo sobre ella, y también se pronunció en sus historias con su versión de los hechos:
“¿Qué tal la Marilyn? Por dios, vean, algo que yo tengo es que a mí no me gusta mentir, a mí no me gusta inventar cosas, a mí me gusta ser certera, franca y directa, y honesta, sí, evidentemente no tengo pruebas porque todo fue por medio de una llamada, eso fue a los días de que ella salió del reality, que sí me lo dijo, que había visto a Mariana y a Juanda besándose, ella sí me dijo los nombres. Sí siento un poco de malestar porque no está bien, le está tirando a personas, por eso digo que no está bien”.
Luego la bogotana compartió un pantallazo demostrando que la caleña la bloqueó en Instagram, “ahora resulta que me bloqueó”, expresó Johanna con varios emojis.