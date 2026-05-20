Congreso a contrarreloj: proyectos en riesgo de hundirse antes del 20 de junio

El reloj corre para algunos proyectos de ley que tienen plazo de aprobarse hasta el 20 de junio, día en el que se cierra el Congreso.
Tradicionalmente, este último mes se caracteriza por el ausentismo, la dilación de debates y la sutil pero efectiva estrategia de romper el quórum (dejar el salón sin el mínimo de congresistas necesarios para votar) para frenar las leyes de forma deliberada.
A continuación, le contamos cuáles son los temas clave que marcarán la agenda legislativa en esta recta final.
Los proyectos del Gobierno:
El Ejecutivo se juega gran parte de su agenda reformista en estas cuatro semanas. Los proyectos que están en la cuerda floja son:
- La Reforma a la Salud: Aunque el proyecto se archivó el año pasado, la iniciativa aún no está completamente muerta. El senador Fabián Díaz, del Partido Alianza Verde, presentó una apelación que podría reactivar su trámite.
Hasta el momento, el único senador que ha radicado un informe para respaldar esta iniciativa es Alex Flórez, del Pacto Histórico. El recurso deberá debatirse antes del 20 de junio, o el trámite de la reforma llegará a su fin.
- Jurisdicción Agraria: Este es uno de los proyectos insignia del gobierno que busca crear una rama especializada del poder judicial para resolver los conflictos sobre la propiedad, uso y posesión de tierras rurales en Colombia.
A pesar de que ya existe un acto legislativo y una ley estatutaria que blindan a la jurisdicción, aún hace falta por aprobación la ley procedimental que servirá como el manual de instrucciones indispensable para que la entidad pueda operar. De no votarse antes del cierre legislativo, el proyecto se archivará y se deberá reiniciar todo el proceso.
- Ministerio de la Igualdad: Debido a una demanda de inconstitucionalidad, presentada por un grupo de ciudadanos y congresistas de la oposición, liderados por Paloma Valencia, la Corte Constitucional le dio plazo al gobierno para corregir los vicios de trámite relacionados con la creación de la entidad antes del 20 de junio. Si el Congreso no aprueba una nueva ley dentro del tiempo establecido, el ministerio podría perder sustento jurídico.
Proyectos sociales y de derechos
Además de los proyectos del gobierno, existen iniciativas de corte social y de derechos humanos que también corren el riesgo de quedar en el olvido por la falta de tiempo:
- Prohibición de la mutilación genital femenina: La Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca prevenir y erradicar la mutilación genital femenina. Sin embargo, le hace falta un último debate para ser ley de la república.
- Reforma al ICETEX: La reforma aún no ha superado su tercer debate y se encuentra estancada en la Comisión Primera del Senado. Para sobrevivir debería ser aprobada en sus últimos dos debates antes del 20 de junio.
- Garantías para contratistas del Estado: Al proyecto, que busca dar vacaciones remuneradas a trabajadores por prestación de servicios, aún le quedan dos debates en la Cámara de Representantes.
- Reforma Joven: El proyecto espera su último debate en la plenaria del Senado para convertirse en una ley que dé más poder y voto a los jóvenes en la política del país.
¿Por qué se estancan las leyes en el último mes?
En Colombia, según el artículo 157 de la Constitución Política, un proyecto de ley necesita superar cuatro debates obligatorios para ser una realidad: dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado.
Este recorrido exige que la iniciativa sea votada primero en comisiones temáticas y luego por las plenarias de ambas corporaciones. Dependiendo del tipo de ley, se establece un tiempo para que los proyectos completen estos procesos, si el tiempo se agota antes de completar esta ruta, el proyecto se archiva automáticamente.
Si a un proyecto le faltan dos o tres debates para el 20 de junio, la probabilidad de que se hunda es bastante alta, debido a que existen tiempos de citación entre debate y debate que están regulados por Ley 5 de 1992 y no se pueden saltar.
A esto se suma el cálculo político: en el último mes, los congresistas que se oponen a ciertos proyectos prefieren no dar el debate de frente, sino simplemente no asistir a las comisiones o retirarse antes de la votación, provocando que las sesiones se levanten por falta de quórum.
Las próximas dos semanas serán definitivas para ver si el Congreso acelera el paso o si, por el contrario, la agenda legislativa termina ahogada por el tiempo.