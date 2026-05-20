Congreso a contrarreloj: proyectos en riesgo de hundirse antes del 20 de junio

El reloj corre para algunos proyectos de ley que tienen plazo de aprobarse hasta el 20 de junio, día en el que se cierra el Congreso.

Tradicionalmente, este último mes se caracteriza por el ausentismo, la dilación de debates y la sutil pero efectiva estrategia de romper el quórum (dejar el salón sin el mínimo de congresistas necesarios para votar) para frenar las leyes de forma deliberada.

A continuación, le contamos cuáles son los temas clave que marcarán la agenda legislativa en esta recta final.

Los proyectos del Gobierno:



El Ejecutivo se juega gran parte de su agenda reformista en estas cuatro semanas. Los proyectos que están en la cuerda floja son:

La Reforma a la Salud: Aunque el proyecto se archivó el año pasado, la iniciativa aún no está completamente muerta. El senador Fabián Díaz, del Partido Alianza Verde, presentó una apelación que podría reactivar su trámite.

Hasta el momento, el único senador que ha radicado un informe para respaldar esta iniciativa es Alex Flórez, del Pacto Histórico. El recurso deberá debatirse antes del 20 de junio, o el trámite de la reforma llegará a su fin.

Jurisdicción Agraria: Este es uno de los proyectos insignia del gobierno que busca crear una rama especializada del poder judicial para resolver los conflictos sobre la propiedad, uso y posesión de tierras rurales en Colombia.

A pesar de que ya existe un acto legislativo y una ley estatutaria que blindan a la jurisdicción, aún hace falta por aprobación la ley procedimental que servirá como el manual de instrucciones indispensable para que la entidad pueda operar. De no votarse antes del cierre legislativo, el proyecto se archivará y se deberá reiniciar todo el proceso.