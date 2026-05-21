William Andrés Gallego Orozco, colombiano capturado por tropas rusas mientras combatía en Ucrania, denunció desde su cautiverio una presunta red de reclutamiento en Bogotá. Su caso expone dos versiones: la de Rusia, que lo señala como combatiente extranjero, y la suya, en la que asegura que fue engañado con una oferta laboral.

El colombiano capturado en Ucrania

William Andrés Gallego Orozco es un colombiano de Puerto Boyacá que fue capturado por tropas rusas en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Su nombre comenzó a circular después de la difusión de videos en los que aparece bajo custodia de soldados rusos, luego de combates en la zona de Kupiansk, en el óblast de Járkov.

En los registros divulgados, Gallego aparece herido, consciente y rodeado por uniformados rusos. En uno de los videos, los militares le preguntan por su nacionalidad y él responde que es colombiano. Desde entonces, su caso se convirtió en uno de los más visibles entre los connacionales que han terminado vinculados a la guerra en Ucrania.

La versión rusa lo presenta como un combatiente extranjero que hacía parte de una unidad ucraniana. También ha sido identificado con el alias ‘Cantor’. Según esa línea, Gallego habría participado en operaciones militares del lado ucraniano antes de ser capturado con vida por tropas rusas.

La denuncia que hizo desde Rusia

Después de su captura, Gallego entregó otra versión. En videos difundidos desde territorio ruso, aseguró que llegó a Ucrania por una supuesta oferta de trabajo y que no esperaba terminar en el frente de combate. Según su relato, le habrían prometido un pago de alrededor de 12 millones de pesos mensuales para labores de cocina.

El colombiano afirmó que firmó documentos en ucraniano, idioma que no entendía, y que después fue enviado a entrenamiento militar. También sostuvo que recibió un fusil, una radio y pocos días de instrucción antes de quedar en zona de combate.

Su testimonio dio un giro cuando pidió a sus padres denunciar una presunta red de reclutadores en Bogotá. Gallego aseguró que el proceso de captación funcionaría en un hotel ubicado cerca del hospital de Kennedy, en el suroccidente de la capital.

En su mensaje, señaló a un supuesto reclutador identificado como “Smith”. Según Gallego, esta persona les ofrecería dinero a jóvenes y adultos, les diría que no correrían peligro y luego, al llegar a Ucrania, las condiciones cambiarían.

“Yo no quiero que más personas, más jóvenes, más adultos, vengan por querer darle estabilidad a su familia y terminen en mi lugar o muertos”, dijo el colombiano en uno de los videos difundidos desde su cautiverio.

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Un caso que apunta a redes de reclutamiento

La denuncia de Gallego aparece en medio de las alertas por la presencia de colombianos en conflictos armados fuera del país. Organismos internacionales han advertido sobre redes que ofrecen pagos altos, contratos poco claros y traslados hacia zonas de guerra bajo promesas laborales o de seguridad privada.

El caso también ocurre después de la aprobación de la Ley 2569 de 2026, con la que Colombia incorporó normas contra el reclutamiento, financiación, entrenamiento y uso de mercenarios. La ley busca perseguir a quienes organizan o financian estas redes, especialmente cuando hay engaño, intermediación irregular o traslado de personas hacia conflictos extranjeros.

Por ahora, el punto central es si las autoridades colombianas verifican la denuncia sobre el presunto punto de reclutamiento en Kennedy y si se activan gestiones consulares por la situación de Gallego en Rusia. Su caso sigue abierto entre dos relatos: el de un colombiano presentado por Rusia como combatiente extranjero y el de un hombre que asegura haber sido llevado a la guerra bajo engaños.