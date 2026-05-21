Miguel Varoni apareció como Pedro El Escamoso en ‘El Encargado’ de Disney+

Los fanáticos de Pedro El Escamoso y El Encargado se sorprendieron con el cruce entre dos de los personajes más populares de la televisión latinoamericana. Miguel Varoni apareció en el tercer episodio de la cuarta temporada de la serie argentina interpretando nuevamente a Pedro Coral Tavera, el icónico personaje colombiano que marcó a toda una generación.
La escena, difundida por Disney+ en redes sociales, muestra a Pedro Coral llegando al edificio donde trabaja Eliseo Basurto, personaje interpretado por Guillermo Francella. En la trama, Pedro aparece como aspirante a actor para participar en un comercial de café, pero su exagerada manera de actuar termina llamando la atención del encargado del edificio.
Con el humor característico de la serie, Eliseo observa la interpretación de Coral y le lanza un consejo tan seco como divertido: “No actúe. Limítese a decir sus líneas”.
Más adelante, al notar la exageración de los gestos y movimientos del colombiano, el personaje de Francella vuelve a intervenir. “¡Es un carnaval de gestos! Usted tiene que tener control de su propio instrumento”, le dice.
La aparición de Varoni no pasó desapercibida en redes sociales y muchos usuarios celebraron el encuentro entre ambos personajes, calificándolo como uno de los crossovers más inesperados y divertidos de la televisión reciente.
Una estrategia para impulsar dos series de Disney+
La participación de Miguel Varoni también funciona como promoción para el próximo estreno de Pedro el escamoso: más escamoso que nunca, cuya segunda temporada llegará próximamente a Disney+.
De hecho, el actor colombiano ya había adelantado algunos clips en sus redes sociales donde aparecía junto a Guillermo Francella durante las grabaciones de El Encargado. Sin embargo, los seguidores no esperaban que interpretara nuevamente a Pedro Coral dentro de la ficción argentina.
El nuevo crossover también anticipa el regreso de Pedro el escamoso: más escamoso que nunca, serie que continuará la historia del popular personaje colombiano décadas después de su debut original.
Junto a Miguel Varoni regresarán actores como Carlos Torres, Ana María Trujillo, Andrea Guzmán, Juan Carlos Arango y Álvaro Bayona.