Miguel Varoni apareció como Pedro El Escamoso en ‘El Encargado’ de Disney+

Los fanáticos de Pedro El Escamoso y El Encargado se sorprendieron con el cruce entre dos de los personajes más populares de la televisión latinoamericana. Miguel Varoni apareció en el tercer episodio de la cuarta temporada de la serie argentina interpretando nuevamente a Pedro Coral Tavera, el icónico personaje colombiano que marcó a toda una generación.

La escena, difundida por Disney+ en redes sociales, muestra a Pedro Coral llegando al edificio donde trabaja Eliseo Basurto, personaje interpretado por Guillermo Francella. En la trama, Pedro aparece como aspirante a actor para participar en un comercial de café, pero su exagerada manera de actuar termina llamando la atención del encargado del edificio.

Con el humor característico de la serie, Eliseo observa la interpretación de Coral y le lanza un consejo tan seco como divertido: “No actúe. Limítese a decir sus líneas”.

Más adelante, al notar la exageración de los gestos y movimientos del colombiano, el personaje de Francella vuelve a intervenir. “¡Es un carnaval de gestos! Usted tiene que tener control de su propio instrumento”, le dice.