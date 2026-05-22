Las últimas encuestas presidenciales ubican a Iván Cepeda al frente de la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Sin embargo, los sondeos no coinciden en el desenlace de una eventual segunda vuelta, el escenario que hoy concentra la disputa electoral.

Cepeda lidera, pero no cierra la discusión

A pocos días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, las encuestas más recientes muestran una tendencia clara en el primer lugar, pero dejan abierta la pregunta central de la campaña: ¿habrá segunda vuelta? La respuesta, por ahora, no es definitiva. Los estudios conocidos esta semana ubican a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, como puntero, aunque con diferencias importantes sobre su margen y sobre lo que podría pasar en una segunda ronda.

En la medición de Invamer, contratada por Noticias Caracol y Blu Radio, Cepeda aparece con 44,6 % de intención de voto. Detrás se ubican Abelardo de la Espriella, con 31,6 %, y Paloma Valencia, con 14 %. Más atrás aparecen Sergio Fajardo, con 2,4 %, y Claudia López, con 2,2 %.

Ese resultado acerca a Cepeda a la discusión sobre una posible victoria en primera vuelta, pero no le alcanza para darla por hecha. En Colombia, un candidato necesita obtener la mitad más uno de los votos válidos para evitar una segunda ronda. Por eso, aunque el dato lo deja como favorito en la primera vuelta, la elección seguiría dependiendo de la participación, el voto útil, el voto en blanco y los indecisos.

Las encuestas no coinciden en la segunda vuelta

El punto más llamativo está en los escenarios de segunda vuelta. Según Invamer, Cepeda también ganaría en una eventual disputa final. Frente a De la Espriella, obtendría 52,4 %, contra 45,3 % del abogado. Frente a Valencia, tendría 52,8 %, contra 44,3 % de la candidata del Centro Democrático.

Pero Guarumo presenta un panorama distinto. En esa medición, Cepeda también lidera la primera vuelta, con 37,1 %, seguido por De la Espriella, con 27,5 %, y Valencia, con 21,7 %. Sin embargo, en segunda vuelta, el resultado cambia: De la Espriella vencería a Cepeda con 43,6 % frente a 40 %, mientras Valencia se impondría con 44,8 % contra 39,9 %.

La diferencia entre encuestas muestra que la campaña entra en su tramo final con dos certezas parciales. La primera es que Cepeda conserva el primer lugar en los sondeos publicados. La segunda es que la pelea por el segundo puesto, especialmente entre De la Espriella y Valencia, puede definir el tipo de segunda vuelta que enfrentaría el país.

La ley de encuestas

También hay un elemento institucional de fondo. La publicación de encuestas llega en medio del debate por la Ley 2494 de 2025, conocida como ley de encuestas, cuya revisión fue aplazada por la Corte Constitucional. Además, el Consejo Nacional Electoral mantiene bajo revisión el caso de Atlas Intel, aunque la firma puede seguir publicando mediciones mientras no exista una decisión de fondo.

Así las cosas, las encuestas no permiten afirmar que la segunda vuelta esté asegurada, pero sí muestran que sigue siendo el escenario más probable si ningún candidato supera el umbral exigido en primera vuelta. La próxima fecha clave será el 31 de mayo, cuando los votos definan si la carrera presidencial termina ese día o pasa a una nueva disputa entre los dos candidatos más votados.