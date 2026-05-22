María Jimena Duzán denunció caída de su canal tras crítica a De la Espriella

A través de su cuenta en X, María Jimena Duzán aseguró que la caída de su canal ocurrió luego de publicar un contenido crítico contra el candidato presidencial Abelardo De la Espriella.



Lea: Lluvia de críticas a Sara Uribe por entrevistar a Paloma Valencia, ¿qué pasó?

“Me acaban de tumbar mi canal de YouTube por cuenta de un ataque de bots luego de que publiqué una vídeo columna en la que critico a @ABDELAESPRIELLA”, escribió la periodista.

Duzán sostuvo que el hecho representaría una forma de censura digital y cuestionó el comportamiento de seguidores del candidato.

“Así funciona la libertad de expresión que profesan los seguidores de El tigre”, agregó en su publicación. Posteriormente, la periodista también pidió la intervención de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y mencionó directamente a Google para solicitar explicaciones sobre lo ocurrido con su canal.

“Tumbar canales de YouTube de periodistas que critican a @ABDELAESPRIELLA es una forma de censura”, señaló.

Debate por libertad de expresión y ataques digitales

La denuncia rápidamente generó reacciones en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad digital de periodistas y creadores de contenido en medio del ambiente político electoral.

Mientras algunos usuarios respaldaron la versión de Duzán y señalaron que las campañas de reportes masivos pueden afectar cuentas y canales en plataformas digitales, otros cuestionaron que existan pruebas que vinculen directamente a seguidores de De la Espriella con la caída del canal.



También puede leer: Mónica Rodríguez se despachó contra el Gobierno por caso de Yulixa Toloza

Hasta el momento, ni YouTube ni Google han emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas técnicas de la suspensión o eliminación del canal de la periodista. Tampoco Abelardo De la Espriella se ha pronunciado públicamente frente a los señalamientos realizados por Duzán.