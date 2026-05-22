Westcol confirmó que solo habrá dos streams presidenciales

Según explicó el antioqueño, las conversaciones con el equipo de uno de los políticos no llegaron a buen término, situación que obligó a modificar el formato inicial del proyecto.

“Teníamos tres stream legendarios, pero legendarios con tres candidatos potenciales a la presidencia. Lamentablemente, uno de los tres no aceptó, no se pudo llegar a un acuerdo”, aseguró Westcol en sus redes sociales.

Aunque evitó revelar el nombre del aspirante que se negó a participar, sus declaraciones rápidamente encendieron las especulaciones entre los internautas, quienes intentan descubrir qué figura política decidió mantenerse alejada de una de las plataformas digitales con mayor alcance entre el público joven.

El objetivo de Westcol era acercar la política a las nuevas generaciones

El creador de contenido también aclaró que su intención no era tomar una postura política específica, sino crear espacios informativos y de conversación dirigidos especialmente a las audiencias jóvenes que consumen contenido en plataformas digitales.

“Nosotros siempre hemos estado en una posición muy neutra, nosotros tratamos de hacer este contenido netamente informativo”, explicó el antioqueño.

Con este tipo de iniciativas, Westcol busca replicar el modelo de entrevistas y debates políticos que ya ha explorado anteriormente en sus transmisiones, fusionando entretenimiento, actualidad y análisis electoral en formatos más cercanos a las nuevas generaciones.

Los streams políticos siguen en pie pese al rechazo

Pese a la negativa de uno de los aspirantes presidenciales, el influenciador confirmó que los otros dos encuentros sí se realizarán próximamente y prometen convertirse en eventos de alto impacto mediático y digital.

La noticia ha generado gran expectativa en redes sociales, especialmente por el alcance que tienen las transmisiones de Westcol entre millones de usuarios en Colombia y América Latina.

Muchos consideran que este tipo de espacios representan una nueva manera de conectar la política con sectores jóvenes que tradicionalmente se mantienen alejados de los debates electorales convencionales.

No es la primera vez que Westcol incursiona en conversaciones con figuras de peso en la política colombiana. En el pasado, el streamer logró captar la atención nacional tras entrevistar al actual presidente Gustavo Petro y al expresidente Álvaro Uribe Vélez, dos de los líderes más influyentes y polarizantes del país.