El inicio del torneo argentino 2026 ha dejado claro que la previsibilidad no es parte de su ADN. Tras completarse la primera jornada este 26 de enero, River Plate y Boca Juniors se posicionan como los grandes ganadores y principales candidatos al título, aunque con matices muy distintos. Mientras el "Xeneize" disfrutó de un debut tranquilo venciendo 1-0 a Riestra, el "Millonario" se llevó los tres puntos de su visita a Barracas Central en medio de un escándalo nacional por un penal no cobrado que obligó a la AFA a revelar audios del VAR para calmar las aguas, sin mucho éxito en las redes sociales.

¿Estamos ante el torneo más desigual para los "cinco grandes"?

La contracara de la moneda la viven Avellaneda y Boedo. Racing Club decepcionó con una derrota 1-2 ante Gimnasia, evidenciando grietas defensivas que preocupan a su hinchada, mientras que San Lorenzo firmó el debut más amargo al caer 2-3 en casa frente a Lanús, una cifra de goles en contra que no sufría en el Bajo Flores hace años. Por su parte, Independiente rescató un empate 1-1 ante Estudiantes, un resultado valioso pero que lo mantiene en una zona gris de rendimiento.

El panorama para lo que resta del Apertura 2026 perfila una lucha cerrada en la cima. Según las casas de apuestas y el nivel mostrado, Boca y River comparten el favoritismo con cuotas de 4.50, proyectándose como los dueños del podio. En contraste, el panorama para San Lorenzo es sombrío, apuntando a una lucha en la mitad de la tabla si no corrige su bloque posterior, mientras que Racing entra en una fase de "drama asegurado" donde la presión por resultados inmediatos podría pasarle factura a su cuerpo técnico.

Con apenas una fecha disputada, la moneda está en el aire, pero la jerarquía ya empieza a marcar distancias. Independiente y Racing pelearán por no quedar rezagados del 'Top 10', mientras el país futbolero debate si el VAR seguirá siendo el protagonista silencioso de un campeonato que apenas calienta motores. La próxima jornada será crucial para determinar si las caídas de los grandes fueron simples accidentes o el síntoma de una crisis mayor.