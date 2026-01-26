Inicio
Combate

Gaethje dicta cátedra en el UFC 324: Pimblett no pudo remontar

Lun, 26/01/2026 - 10:07
Justin "The Highlight" Gaethje sacó a relucir su experiencia en Las Vegas para vencer por decisión a Pimblett
Gaethje dicta cátedra en el UFC 324: Pimblett no pudo remontar
Créditos:
@fanaticosMMAGT

El UFC 324 cerró este sábado su primera gran velada del 2026 con una exhibición de poder por parte de Justin Gaethje, quien se coronó campeón interino del peso ligero tras dominar completamente a Paddy Pimblett. En una noche electrizante en el T-Mobile Arena de Las Vegas, el experimentado estadounidense impuso sus condiciones durante los cinco asaltos, dejando claro que sigue siendo uno de los peleadores más peligrosos de la división donde reina el hispanogeorgiano Ilia Topuria, quien no sube al octágono desde junio de 2025.

¿Estuvimos cerca de un nocaut histórico en el primer asalto?

 El combate comenzó con un "bombazo" de derecha por parte de Gaethje que mandó a la lona a Pimblett en los primeros segundos, haciendo que el público se levantara de sus asientos ante un posible final anticipado. Aunque el peleador de Liverpool logró sobrevivir al vendaval y evitó ser finalizado, no pudo descifrar el repertorio técnico de un Justin que alcanzó su victoria número 27, reafirmando por qué 20 de sus triunfos han sido por la vía del sueño.

Pimblett, que llegaba con un invicto mediático y el respaldo de una gran base de fanáticos, se encontró con una muralla defensiva y un ataque de piernas que limitó su movilidad durante todo el pleito. Pese a su resistencia heroica, las tarjetas de los jueces fueron unánimes a favor del norteamericano, quien ahora se posiciona como el rival obligatorio para la unificación del título una vez que Topuria resuelva sus asuntos personales y regrese a la competición activa.

Con este resultado, la era de Paramount+ en la UFC arranca con un mensaje de jerarquía: los veteranos aún tienen mucho que decir. Gaethje no solo se lleva el cinturón interino a casa, sino que envía una advertencia directa al campeón indiscutido en una de las categorías más competitivas de las artes marciales mixtas globales.

 

Creado Por
Redacción Kienyke.com
UFC
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Elecciones 2026: qué son las CITREP y cómo saber si le corresponde votar
Elecciones 2026: qué son las CITREP y cómo saber si le corresponde votar
Las CITREP eligen 16 representantes a la Cámara en territorios definidos. La clave es revisar puesto, zona y cobertura antes de votar.
Política
Pinzón presentó su plan de seguridad 'Tolerancia Cero'
Juan Carlos Pinzón
La propuesta se apoya en seis ejes estratégicos para reducir el crimen, fortalecer la Fuerza Pública y devolver la tranquilidad a las familias.
Entretenimiento
El polémico motivo por el que detuvieron a Zion
Zion arrestado
El reguetonero Zion se volvió noticia y esta vez no tiene nada que ver con su música, fue detenido en su natal Puerto Rico.
Entretenimiento
La historia poco conocida de Nicolás Arrieta
Nicolás Arrieta La casa de los famosos
Nicolás Arrieta se ha convertido en uno de los personajes más convertidos de la actual temporada de 'La casa de los famosos'.