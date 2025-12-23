Ilia Topuria lanza duro dardo a Islam Makhachev y planea su regreso

Ilia Topuria, actual campeón del peso ligero de la UFC, volvió a dejar claro que hay un combate que marca su hoja de ruta. En una entrevista para el canal de YouTube El Doberdan MMA, el "Matador" se refirió directamente a un posible enfrentamiento con Islam Makhachev, actual monarca del peso wélter.

“Siempre he querido ese combate. Siempre he estado listo para él”, aseguró Topuria. El hispano-georgiano subrayó que el interés por este duelo sigue intacto y mostró plena confianza en neutralizar el estilo del daguestaní: “Ese wrestling que cree que tiene… veremos cómo funciona conmigo”, afirmó, descartando que el grappling sea un factor decisivo en su contra.

Topuria fue letal al describir su estrategia: “Dominarlo en pie, conectar tres o cuatro golpes limpios y luego someterlo en su propia esquina”. Además, lanzó una dura advertencia sobre el nivel de sus oponentes: “Cuando estés conmigo en el octágono, te darás cuenta de que no soy Jack Della Maddalena, ni Dan Hooker, ni ninguno de esos paquetes a los que te has enfrentado. Yo soy algo muy diferente”.

Un camino de campeones dobles El contexto ha evolucionado. Tras dejar vacante el título pluma, Topuria se proclamó campeón del peso ligero al noquear a Charles Oliveira en UFC 317. Por su parte, Makhachev subió a las 170 libras para conquistar su segundo cinturón ante Della Maddalena. Pese a estar en divisiones distintas, Ilia insiste: “Es una pelea que todos quieren ver. Por alguna razón, él no la ha aceptado”.

El título interino y el dardo a Tsarukyan Debido a la inactividad de Topuria por motivos personales, la UFC anunció un título interino entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett para el 24 de enero en UFC 324. Esta decisión dejó fuera al número uno del ranking, Arman Tsarukyan, algo que Topuria justifica por la falta de compromiso del peleador.

“Arman es un buen peleador, pero decidió no competir cuando tuvo la oportunidad. Todos lidiamos con dolores, pero salimos a pelear”, explicó. Para el campeón, la decisión de la promotora es lógica: “Si inviertes dinero en alguien y rechaza la oportunidad, es difícil volver a confiar. La UFC está protegiendo su producto”.