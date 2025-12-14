John Cena puso punto final a su carrera como luchador profesional en la Capital One Arena de Washington D.C., donde disputó su última lucha en WWE en medio de una atmósfera cargada de expectativa, homenaje y controversia. El 17 veces campeón mundial cayó en su combate final frente al austríaco Gunther, en un duelo que marcó el cierre oficial de una trayectoria de más de 20 años dentro de la compañía.

El evento formó parte del torneo especial The Last Time is Now, diseñado por WWE para definir al último rival de Cena tras el anuncio de su retiro, realizado luego de una extensa gira de despedida que recorrió distintos escenarios durante 2024 y 2025. El certamen comenzó de manera simbólica en Boston, ciudad cercana a West Newbury, Massachusetts, lugar de nacimiento del luchador, y concluyó con la victoria de Gunther el pasado 5 de diciembre en Austin, resultado que le otorgó el derecho al combate final.

Cena, nacido el 23 de abril de 1977, debutó en WWE en 2002 enfrentando a Kurt Angle, presentación que introdujo el concepto de “Ruthless Aggression” y marcó el inicio de una carrera que atravesó varias etapas de la industria. Tras un periodo inicial de incertidumbre, el luchador adoptó el personaje del Doctor of Thuganomics, una reinvención que lo llevó a conquistar el Campeonato de Estados Unidos en WrestleMania XX y consolidarse como figura central de la empresa.

Desde 2005, Cena se convirtió en el principal referente de WWE, ganando su primer Campeonato Mundial en WrestleMania 21. A lo largo de la siguiente década sostuvo rivalidades con figuras como Randy Orton, Edge, Brock Lesnar, CM Punk y Dwayne “The Rock” Johnson, combates que definieron una era de alta audiencia y proyección internacional.

Durante su gira de despedida, Cena reafirmó su vigencia competitiva. En WrestleMania 41 obtuvo su campeonato mundial número 17 al derrotar a Cody Rhodes, superando el histórico registro de Ric Flair. Meses después, en noviembre, conquistó el Campeonato Intercontinental frente a Dominik Mysterio, completando así el estatus de Grand Slam Champion.

Más allá de los títulos, la figura de Cena trascendió el ring. Su participación en más de 650 deseos cumplidos con la fundación Make-A-Wish lo convirtió en uno de los atletas más reconocidos por su labor social. Paralelamente, desarrolló una carrera en el cine y la televisión sin romper su vínculo con la lucha libre.

Le puede interesar: El Camaleón de Miami, de F1 a la Copa Mundial 2026

El combate final ante Gunther simbolizó el relevo generacional dentro de WWE. Mientras el europeo representa el presente y futuro de la compañía, la noche estuvo dedicada al legado de Cena. Al sonar la campana, el luchador saludó al público por última vez, cerrando así una etapa que lo convirtió en uno de los nombres más influyentes de la historia de la lucha libre profesional.