Bus con 40 ocupantes cayó a un abismo en Segovia y dejó al menos 12 muertos

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo 14 de diciembre en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza, en el nordeste de Antioquia, luego de que un bus de turismo se saliera de la carretera y cayera a un abismo de más de 80 metros de profundidad. El siniestro dejó, de manera preliminar, al menos 12 personas fallecidas y más de 20 heridas.

El vehículo transportaba a cerca de 40 pasajeros, entre estudiantes y docentes del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban a Medellín tras participar en una excursión de graduación en Tolú, en la costa Caribe. La información fue confirmada por autoridades departamentales y organismos de socorro que atendieron la emergencia.

De acuerdo con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el accidente dejó más de una decena de víctimas mortales y un número significativo de personas lesionadas. Por su parte, las autoridades de salud informaron que al hospital municipal de Remedios fueron trasladadas inicialmente 13 personas heridas, entre ellas diez menores de edad y tres adultos, quienes reciben atención prioritaria por parte de equipos médicos especializados. Otros lesionados fueron remitidos a centros asistenciales de Segovia.

El hecho ocurrió en el sector conocido como El Chispero–Fraguas, un tramo de la carretera caracterizado por su compleja topografía y de difícil acceso. Tras el impacto, el bus quedó con pérdida total y permanece en el lugar del accidente, lo que ha dificultado las labores de rescate y recuperación.

En la zona trabajan de manera articulada unidades del Cuerpo de Bomberos, personal de gestión del riesgo, organismos de socorro y autoridades locales, quienes continúan con la búsqueda y extracción de personas que aún podrían encontrarse en el fondo del abismo. Las labores se han visto afectadas por las condiciones del terreno y la profundidad del lugar donde cayó el vehículo.

Las autoridades informaron que el siniestro es materia de investigación y que, por el momento, no se ha establecido una causa oficial. Sin embargo, se evalúan distintas hipótesis relacionadas con posibles fallas mecánicas, las condiciones de la vía o un microsueño del conductor, las cuales deberán ser confirmadas por los peritajes correspondientes.

Mientras avanzan las investigaciones, se adelanta el proceso de identificación plena de las víctimas fatales y el acompañamiento a las familias de los afectados. Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia en las vías y señalaron que continuarán entregando información oficial a medida que se consoliden los datos sobre este trágico hecho ocurrido en el nordeste antioqueño.