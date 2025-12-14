Revelan identidades de las víctimas de accidente de bus escolar en Antioquia

Una grave tragedia vial se registró en la madrugada de este domingo 14 de diciembre de 2025 en el kilómetro 12 de la vía Caucasia–Medellín, luego de que un bus de turismo que transportaba estudiantes de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello sufriera un accidente de tránsito. El siniestro dejó un saldo preliminar de varias personas fallecidas, múltiples heridos y otras reportadas como desaparecidas, según informaron las autoridades.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el vehículo había salido desde Tolú, en el departamento de Sucre, con destino a Medellín. En el bus se movilizaban estudiantes y acompañantes que regresaban de una excursión a la costa Caribe, organizada como parte de las actividades de cierre académico y graduación de los jóvenes.
El secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, confirmó que desde las primeras horas se activó un operativo interinstitucional para atender la emergencia. En diálogo con Blu Radio, el funcionario señaló que el balance de víctimas aún no es definitivo.
“Hemos estado articulados con el sector salud, los hospitales, la Policía y todas las entidades competentes. Hasta el momento se tiene un reporte de 17 personas fallecidas; sin embargo, esta cifra no es oficial, ya que aún hay personas reportadas como desaparecidas”, indicó.
Los organismos de socorro informaron que varios de los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales del nordeste antioqueño. Al hospital San Vicente de Paúl, en el municipio de Remedios, ingresaron cuatro adultos y 12 adolescentes que viajaban en el bus de la empresa de turismo Senior Pro. Otras personas heridas fueron remitidas al hospital del municipio de Segovia, donde permanecen bajo observación médica.
Las autoridades confirmaron que el conductor del vehículo falleció en el lugar del accidente. La hipótesis preliminar apunta a un posible microsueño como una de las causas del siniestro, aunque aclararon que esta versión deberá ser corroborada mediante los peritajes técnicos y las investigaciones que adelantan los organismos competentes.
Mientras avanzan las labores judiciales y de tránsito, las autoridades continúan con la identificación plena de las víctimas y el acompañamiento a los familiares afectados. Asimismo, se mantienen las acciones de búsqueda para ubicar a las personas que aún figuran como desaparecidas.
Las personas ingresadas al hospital San Vicente de Paúl fueron identificadas como:
- David Rua Vallejo, 18 años
-
Jamilton Isaac Piedrahíta, 27 años
-
Nicolás Ochoa Vahos, 18 años
-
Juliana Álvarez Correa, 18 años
-
Nicolás Galeano Ramírez, 16 años
-
Miguel Ángel Román, 17 años
-
Erik Cañaveral Ospina, 17 años
-
Valerie Luciana Díaz Mazo, 16 años
-
Jerónimo Hurtado Vélez, 16 años
-
Miguel Ángel Carvajal, 17 años
-
Jimena Londoño Sánchez, 16 años
-
Katherine Mira Zapata, 16 años
-
María Sofía Posso Gómez, 17 años
-
Miguel Ángel Forero, 17 años
-
Santiago Galeano Quintero, 16 años
-
Samuel Marín Agudelo, 16 años
Personas trasladadas al hospital de Segovia
-
Hernán Montalvo, mayor de edad
-
Ana Isabel Pulgarín, adolescente
-
Caro Juliana Patiño, adolescente
La tragedia ha generado conmoción en el municipio de Bello y en la comunidad educativa del Liceo Antioqueño, donde se adelantan acciones de acompañamiento psicosocial para estudiantes, docentes y familiares, en medio de uno de los accidentes viales más graves registrados recientemente en el departamento de Antioquia.