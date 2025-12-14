Revelan identidades de las víctimas de accidente de bus escolar en Antioquia

Una grave tragedia vial se registró en la madrugada de este domingo 14 de diciembre de 2025 en el kilómetro 12 de la vía Caucasia–Medellín, luego de que un bus de turismo que transportaba estudiantes de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello sufriera un accidente de tránsito. El siniestro dejó un saldo preliminar de varias personas fallecidas, múltiples heridos y otras reportadas como desaparecidas, según informaron las autoridades.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el vehículo había salido desde Tolú, en el departamento de Sucre, con destino a Medellín. En el bus se movilizaban estudiantes y acompañantes que regresaban de una excursión a la costa Caribe, organizada como parte de las actividades de cierre académico y graduación de los jóvenes.

El secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, confirmó que desde las primeras horas se activó un operativo interinstitucional para atender la emergencia. En diálogo con Blu Radio, el funcionario señaló que el balance de víctimas aún no es definitivo.

“Hemos estado articulados con el sector salud, los hospitales, la Policía y todas las entidades competentes. Hasta el momento se tiene un reporte de 17 personas fallecidas; sin embargo, esta cifra no es oficial, ya que aún hay personas reportadas como desaparecidas”, indicó.

Los organismos de socorro informaron que varios de los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales del nordeste antioqueño. Al hospital San Vicente de Paúl, en el municipio de Remedios, ingresaron cuatro adultos y 12 adolescentes que viajaban en el bus de la empresa de turismo Senior Pro. Otras personas heridas fueron remitidas al hospital del municipio de Segovia, donde permanecen bajo observación médica.

Las autoridades confirmaron que el conductor del vehículo falleció en el lugar del accidente. La hipótesis preliminar apunta a un posible microsueño como una de las causas del siniestro, aunque aclararon que esta versión deberá ser corroborada mediante los peritajes técnicos y las investigaciones que adelantan los organismos competentes.

Mientras avanzan las labores judiciales y de tránsito, las autoridades continúan con la identificación plena de las víctimas y el acompañamiento a los familiares afectados. Asimismo, se mantienen las acciones de búsqueda para ubicar a las personas que aún figuran como desaparecidas.

Las personas ingresadas al hospital San Vicente de Paúl fueron identificadas como:

David Rua Vallejo, 18 años

Jamilton Isaac Piedrahíta, 27 años

Nicolás Ochoa Vahos, 18 años

Juliana Álvarez Correa, 18 años

Nicolás Galeano Ramírez, 16 años

Miguel Ángel Román, 17 años

Erik Cañaveral Ospina, 17 años

Valerie Luciana Díaz Mazo, 16 años

Jerónimo Hurtado Vélez, 16 años

Miguel Ángel Carvajal, 17 años

Jimena Londoño Sánchez, 16 años

Katherine Mira Zapata, 16 años

María Sofía Posso Gómez, 17 años

Miguel Ángel Forero, 17 años

Santiago Galeano Quintero, 16 años

Samuel Marín Agudelo, 16 años

Personas trasladadas al hospital de Segovia

Hernán Montalvo, mayor de edad

Ana Isabel Pulgarín, adolescente

Caro Juliana Patiño, adolescente

La tragedia ha generado conmoción en el municipio de Bello y en la comunidad educativa del Liceo Antioqueño, donde se adelantan acciones de acompañamiento psicosocial para estudiantes, docentes y familiares, en medio de uno de los accidentes viales más graves registrados recientemente en el departamento de Antioquia.