Voraz incendio en el norte de Bucaramanga deja 50 viviendas destruidas

Una grave emergencia se registró en la noche del viernes en el norte de Bucaramanga, luego de que un incendio de grandes proporciones consumiera más de 50 viviendas en el asentamiento humano 12 de Octubre Bajo, ubicado cerca del barrio Santander, en el sector conocido como Las Pilas. La magnitud de la conflagración obligó a la activación inmediata de todos los organismos de socorro del área metropolitana.

Las llamas avanzaron con rapidez y sin control, alimentadas por fuertes ráfagas de viento y por las condiciones estructurales de las viviendas, muchas de ellas construidas con madera, plástico y otros materiales altamente inflamables. En cuestión de minutos, el fuego se propagó de una casa a otra, generando escenas de angustia y desesperación entre los habitantes del sector.

Videos grabados por la propia comunidad y difundidos a través de redes sociales muestran a familias enteras, incluidos niños y adultos mayores, huyendo del lugar con lo poco que pudieron rescatar. En las imágenes también se observa a residentes pidiendo ayuda mientras el fuego devoraba sus hogares y amenazaba con extenderse a zonas aledañas.

Lea aquí: ELN anunció paro armado de 72 horas tras amenazas de Trump contra Colombia

De manera preliminar, las autoridades reportaron al menos cinco personas con quemaduras de primer y segundo grado. Los heridos fueron atendidos inicialmente en el lugar y luego trasladados en ambulancias a distintos centros asistenciales de la ciudad, donde reciben atención médica. Hasta el momento no se reportan víctimas fatales.

La atención de la emergencia requirió un amplio despliegue operativo. Cuerpos de bomberos de Bucaramanga y de municipios vecinos trabajaron de manera conjunta durante más de tres horas para lograr controlar el incendio y evitar que las llamas siguieran avanzando. Según informaron las autoridades, fue necesario emplear todos los recursos disponibles debido a la intensidad del fuego.

El director del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, Jorge Villarreal, explicó que la situación demandó un esfuerzo extraordinario. “Se requirió el apoyo de todos los cuerpos de bomberos del área metropolitana. Fueron más de tres horas de trabajo continuo. La ayuda de la comunidad fue fundamental en un trabajo mancomunado. Aún se desconocen las causas que originaron el incendio y varias personas fueron trasladadas en ambulancia a centros hospitalarios”, señaló.

La emergencia se tornó aún más compleja cuando, tras la primera hora de labores, el oxígeno de los tanques de los bomberos comenzó a agotarse, lo que dificultó las tareas de extinción. A esto se sumaron las condiciones climáticas adversas, que facilitaron la rápida propagación del fuego entre las viviendas del asentamiento.

La Defensa Civil también prestó apoyo clave en la atención de la emergencia, con labores de atención prehospitalaria, traslado de pacientes y apoyo en la extinción. El organismo desplegó tres ambulancias, una unidad de rescate, dos camionetas y 35 voluntarios provenientes de los grupos de Ciudad Bonita, Piedecuesta, La Joya y Gaitán.

Entre tanto, la Oficina de Gestión del Riesgo adelanta el censo de las personas damnificadas y el balance oficial de las pérdidas materiales. Asimismo, se evalúan las condiciones de seguridad del sector y se avanza en la investigación para establecer las causas que originaron el incendio, mientras las familias afectadas esperan apoyo institucional para afrontar la emergencia.