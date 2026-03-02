En la madrugada de este martes 3 de marzo de 2026, la Luna se teñirá de rojo durante un eclipse lunar total, un fenómeno astronómico que podrá observarse a simple vista desde gran parte del continente americano.

El evento ocurre cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. Esta alineación solo puede darse en fase de luna llena y provoca que el satélite natural adquiera un característico tono rojizo, conocido popularmente como “Luna de sangre”.

¿Por qué la Luna se vuelve roja?

Durante la totalidad, la Luna entra por completo en la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre. Aunque la Tierra bloquea la luz solar directa, parte de esa luz se filtra a través de la atmósfera del planeta.

La atmósfera dispersa los tonos azules y deja pasar los tonos rojizos y anaranjados, el mismo efecto que produce los amaneceres y atardeceres. Esa luz rojiza es la que finalmente ilumina la Luna, dándole su color cobrizo.

¿Dónde se podrá ver?

La totalidad será visible al anochecer en el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el océano Pacífico y en la madrugada en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur.

El eclipse será parcial en Asia Central y gran parte de América del Sur, mientras que no será visible en África ni en Europa.

Horario del eclipse en Colombia

El fenómeno comenzará con la fase penumbral a las 3:44 AM. El eclipse parcial iniciará a las 4:50 AM y la totalidad comenzará a las 6:04 AM.

La fase total finalizará a las 7:03 AM, el eclipse parcial concluirá a las 8:17 AM y el evento terminará completamente a las 9:23 AM.

En Colombia y gran parte de América Latina, la fase total será visible en horas de la madrugada y el amanecer.

¿Cómo observarlo?

No se necesita equipo especial para disfrutar de un eclipse lunar. Basta con tener cielo despejado y visibilidad directa hacia la Luna.

Para una mejor experiencia, se recomienda ubicarse en un lugar oscuro, lejos de luces artificiales. Binoculares o un telescopio pueden permitir apreciar mejor los detalles y las variaciones de color durante la totalidad.

Si desea tomar fotografías, lo ideal es usar una cámara sobre trípode y exposiciones de varios segundos para capturar el tono rojizo con mayor nitidez.

Este será uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año y una oportunidad para observar cómo la sombra de la Tierra transforma por completo el aspecto de la Luna.