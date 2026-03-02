Martha Isabel Bolaños presume a su nuevo amor

En la fotografía difundida en sus plataformas digitales, Martha Isabel Bolaños aparece junto a un hombre mientras un elefante los rodea con la trompa, en lo que parece ser una actividad turística del destino. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue que el rostro del acompañante fue cubierto, impidiendo identificarlo.

El gesto generó una ola de comentarios, pues la publicación no incluyó información adicional sobre quién es la persona que la acompaña ni el tipo de relación que los une.

Nueva imagen y más interrogantes

Días después, en el programa La Red, se reveló otra fotografía tomada durante el mismo viaje. En esta nueva imagen, ambos aparecen nuevamente juntos y en una posición cercana, aunque otra vez sin mostrar sus rostros.

Las fotografías fueron captadas en medio de actividades realizadas durante su estancia en Bali. Hasta el momento, la caleña no ha confirmado si el hombre hace parte de su equipo de trabajo, si es un acompañante ocasional o si existe algún vínculo sentimental entre ellos.

La respuesta de Martha Isabel Bolaños

En conversación con el programa de entretenimiento, Bolaños se refirió brevemente a la situación. Señaló que se encuentra disfrutando su experiencia en Bali y enfocada en los compromisos profesionales que motivaron su viaje.

Asimismo, dejó claro que no desea entregar más detalles sobre su vida personal en este momento, manteniendo en reserva cualquier información relacionada con su acompañante.