Inicio
Entretenimiento

Martha Isabel Bolaños presume a su nuevo amor

Lun, 02/03/2026 - 16:32
Martha Isabel Bolaños se volvió viral en redes sociales al revelar que se está dando una nueva oportunidad en el amor.
Martha Isabel Bolaños nuevo novio
Créditos:
Redes sociales

Martha Isabel Bolaños volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de compartir una fotografía desde Bali, Indonesia, en la que aparece acompañada por un hombre cuya identidad no fue revelada. La imagen, publicada durante su estadía en el país asiático, despertó múltiples especulaciones entre sus seguidores.

La reconocida actriz viajó a Bali por compromisos relacionados con su faceta como DJ, proyecto artístico que ha fortalecido en los últimos años y que la ha llevado a escenarios internacionales.

En la fotografía difundida en sus plataformas digitales, Martha Isabel Bolaños aparece junto a un hombre mientras un elefante los rodea con la trompa, en lo que parece ser una actividad turística del destino. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue que el rostro del acompañante fue cubierto, impidiendo identificarlo.

El gesto generó una ola de comentarios, pues la publicación no incluyó información adicional sobre quién es la persona que la acompaña ni el tipo de relación que los une.

Nueva imagen y más interrogantes

Días después, en el programa La Red, se reveló otra fotografía tomada durante el mismo viaje. En esta nueva imagen, ambos aparecen nuevamente juntos y en una posición cercana, aunque otra vez sin mostrar sus rostros.

Las fotografías fueron captadas en medio de actividades realizadas durante su estancia en Bali. Hasta el momento, la caleña no ha confirmado si el hombre hace parte de su equipo de trabajo, si es un acompañante ocasional o si existe algún vínculo sentimental entre ellos.

La respuesta de Martha Isabel Bolaños

En conversación con el programa de entretenimiento, Bolaños se refirió brevemente a la situación. Señaló que se encuentra disfrutando su experiencia en Bali y enfocada en los compromisos profesionales que motivaron su viaje.

Asimismo, dejó claro que no desea entregar más detalles sobre su vida personal en este momento, manteniendo en reserva cualquier información relacionada con su acompañante.

Creado Por
Kienyke.com
Viral
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
Melania Trump presidió sesión sobre paz e infancia en la ONU
Melania Trump
La primera dama inauguró la presidencia rotatoria de EE. UU. en el Consejo de Seguridad días después de la operación militar contra Irán.
Tendencias
“El último hermano” regresa a Bogotá con un thriller sobre feminicidio
“El último hermano”
La obra, escrita y dirigida por Alexander Melgarejo Martínez, se presentará el 6 y 7 de marzo en la sala Hoja al Viento.
Kién es Kién
Abelardo de la Espriella: “Mis límites son la Constitución y la ley”
Abelardo de la Espriella: “Mis límites son la Constitución y la ley”
No arranca con una pregunta, sino con un recorrido. De la Espriella se presenta como outsider, habla de infancia, heridas y familia, y repite su línea roja: la Constitución y la ley.
Tendencias
La Luna se teñirá de rojo en la madrugada de este martes
Eclipse lunar
Un eclipse lunar total podrá observarse el 3 de marzo de 2026 y será visible en gran parte de América durante la madrugada.