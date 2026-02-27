Inicio
Entretenimiento

¿Norma Nivia está embarazada de Peluche? Esto respondió la modelo

Vie, 27/02/2026 - 17:42
En redes empezaron a circular ciertas fotos en las que aparece Norma Nivia con una pancita pronunciada y ella dijo esto al respecto.
Norma Nivia y Peluche
Créditos:
Canal RCN

La casa de los famosos continúa consolidándose como uno de los programas más vistos en las noches del Canal RCN. La tercera temporada del reality ha estado marcada por alianzas, enfrentamientos y romances que traspasan la pantalla y se convierten en tendencia en redes sociales.

Uno de los amores más recordados por los seguidores del formato es el de Mateo Varela, mejor conocido como ‘Peluche’ y Norma Nivia, quienes iniciaron su relación durante la temporada pasada y hoy siguen juntos fuera de la competencia.

Durante la edición anterior de La casa de los famosos, el acercamiento entre ‘Peluche’ y Norma Nivia fue creciendo con el paso de los días. Aunque en un principio se hablaba de un posible coqueteo entre ‘Peluche’ y Karina García, finalmente fue con la actriz con quien consolidó una conexión evidente.

Los besos dentro de la casa no tardaron en llegar, pese a los comentarios y críticas de algunos compañeros.

Si bien ambos salieron en momentos diferentes del reality —‘Peluche’ logró avanzar más que Norma en la competencia— el apoyo mutuo fue constante. Lo que muchos consideraban un “amor de reality” terminó convirtiéndose en una relación estable que ya suma varios meses fuera de cámaras.

Rumores de embarazo encendieron las redes

En los últimos días, comenzaron a circular especulaciones sobre un posible embarazo de Norma Nivia. Las versiones surgieron a partir de una imagen que se viralizó en redes sociales y que, según la actriz, fue producto de manipulación con Inteligencia Artificial.

Ante el creciente rumor, Norma decidió pronunciarse públicamente en el programa Buen día, Colombia, donde aclaró la situación con humor.

"No estoy embarazada, caíste, caíste en la trampa de la Inteligencia Artificial, no es verdad. Pongámonos de pie, la barriga de esa foto es como de nueve meses… no sé, de vez en cuando un día que uno coma frijolitos, pero de verdad no estoy embarazada”, expresó entre risas.

La actriz también contó una experiencia incómoda que vivió recientemente:

En estos días alguien literal se mandó y me tocó la barriga y me dijo ‘qué linda la barriguita, felicitaciones’. Yo me miraba y decía: no bueno, si de pronto estoy un poquito inflamada es el colon, señora

Aunque el embarazo quedó descartado, lo que sí es evidente es la solidez de la relación entre Norma Nivia y ‘Peluche’. La pareja continúa compartiendo momentos juntos en redes sociales, demostrando que su historia trascendió la convivencia del reality.

Creado Por
Kienyke.com
La casa de los famosos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Prográmese para una nueva edición de Ritvales
Ritvales
Para todos los amantes de la música electrónica y el bienestar, una nueva entrega de Ritvales se toma Medellín.
Mundo
Trump dice que tal vez opte por "una toma de control amistosa de Cuba"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla este viernes en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). Trump aseguró que su país podría optar por una "toma de control amistosa de Cuba", en medio de las tensiones con la isla por el bloqueo energético impuesto por Washington.
El presidente de Estados Unidos sugirió esta inusual posibilidad como parte de la presión sobre La Habana en medio de tensiones diplomáticas y una crisis energética en la isla.
Colombia
Exgabinete respalda a Andrés Pastrana por caso Epstein
Andrés Pastrana Arango
Exministros defendieron al expresidente tras las menciones en los archivos Epstein. Un grupo de mujeres pidió romper el “pacto de silencio” y exigir explicaciones.
Entretenimiento
¿Norma Nivia está embarazada de Peluche? Esto respondió la modelo
Norma Nivia y Peluche
En redes empezaron a circular ciertas fotos en las que aparece Norma Nivia con una pancita pronunciada y ella dijo esto al respecto.