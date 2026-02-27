La casa de los famosos continúa consolidándose como uno de los programas más vistos en las noches del Canal RCN. La tercera temporada del reality ha estado marcada por alianzas, enfrentamientos y romances que traspasan la pantalla y se convierten en tendencia en redes sociales.

Uno de los amores más recordados por los seguidores del formato es el de Mateo Varela, mejor conocido como ‘Peluche’ y Norma Nivia, quienes iniciaron su relación durante la temporada pasada y hoy siguen juntos fuera de la competencia.

Durante la edición anterior de La casa de los famosos, el acercamiento entre ‘Peluche’ y Norma Nivia fue creciendo con el paso de los días. Aunque en un principio se hablaba de un posible coqueteo entre ‘Peluche’ y Karina García, finalmente fue con la actriz con quien consolidó una conexión evidente.

Los besos dentro de la casa no tardaron en llegar, pese a los comentarios y críticas de algunos compañeros.

Si bien ambos salieron en momentos diferentes del reality —‘Peluche’ logró avanzar más que Norma en la competencia— el apoyo mutuo fue constante. Lo que muchos consideraban un “amor de reality” terminó convirtiéndose en una relación estable que ya suma varios meses fuera de cámaras.

Rumores de embarazo encendieron las redes

En los últimos días, comenzaron a circular especulaciones sobre un posible embarazo de Norma Nivia. Las versiones surgieron a partir de una imagen que se viralizó en redes sociales y que, según la actriz, fue producto de manipulación con Inteligencia Artificial.

Ante el creciente rumor, Norma decidió pronunciarse públicamente en el programa Buen día, Colombia, donde aclaró la situación con humor.

"No estoy embarazada, caíste, caíste en la trampa de la Inteligencia Artificial, no es verdad. Pongámonos de pie, la barriga de esa foto es como de nueve meses… no sé, de vez en cuando un día que uno coma frijolitos, pero de verdad no estoy embarazada”, expresó entre risas.