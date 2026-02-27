La "peinada" de Sara Uribe a Karina García por La casa de los famosos

Una nueva semana en La Casa de los Famosos Colombia ha dejado claro que el reality atraviesa uno de sus momentos más intensos. Las eliminaciones sorpresivas, cambios en la programación y controversias fuera de la casa mantienen a la audiencia en constante expectativa.

Uno de los momentos más comentados fue la reciente eliminación del influencer Nicolás Arrieta, quien abandonó la competencia con apenas un 7,72 % de apoyo del público, una de las cifras más bajas de la temporada.

Su paso por el programa estuvo marcado por la polémica y constantes roces con otros participantes, lo que dividió a la audiencia en redes sociales. Finalmente, la votación dejó claro que su permanencia en la casa no contaba con el respaldo suficiente.

Fin del After Show de Karen Sevillano y Vicky Berrío

A la par de la eliminación, el canal sorprendió al anunciar el fin del After Show, espacio que estaba a cargo de Karen Sevillano y Vicky Berrio.

El formato quedó fuera de la parrilla debido a cambios en la programación, decisión que generó reacciones divididas entre los seguidores del reality, quienes consideraban este segmento como un complemento clave para analizar estrategias, conflictos y momentos virales.

Actrices y figuras de realities que no lograron mantenerse

Esta temporada apostó por rostros conocidos de la televisión colombiana, como la actriz Marilyn Patiño y la presentadora y modelo Sara Uribe. Sin embargo, ambas fueron eliminadas a inicios de febrero por decisión del público.

Tras su salida, las posturas frente a futuros realities han sido distintas:

Sara Uribe aseguró en varias entrevistas que no regresaría a otro formato similar, afirmando que su experiencia en la casa fue suficiente.

Marilyn Patiño, en contraste, se mostró abierta a aceptar nuevas propuestas televisivas si llegaran en el futuro.

El momento tensionante entre Sara Uribe y Karina García

La controversia más reciente no ocurrió dentro de la casa, sino en una entrevista. Durante su participación en el programa ¿Qué hay pa dañar?, donde Karina García es panelista, Sara Uribe protagonizó un momento incómodo que rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó cuando García le preguntó a Sara si habría iniciado una relación sentimental dentro del reality. La respuesta de la presentadora fue contundente:

No, porque yo ya soy mamá

Ante esto, Karina respondió: