En entrevista con el programa Kién es Kién, el padre de Miguel Uribe Turbay habló del asesinato de su hijo, aseguró que la investigación avanza y señaló que el dinero del crimen habría llegado desde Venezuela.

En una conversación marcada por el duelo y la política, el padre de Miguel Uribe Turbay aseguró que la Fiscalía “va muy adelante” en el esclarecimiento del magnicidio del senador y confirmó que existe una línea de investigación que apunta a una posible financiación proveniente de Venezuela.

“Ya llegamos a los ocho que participaron en la parte material del asesinato. Hay un noveno que empieza a ser más importante porque es el que trae la plata a Bogotá o el que entrega la plata, que la recibe de Venezuela”, afirmó.

Lea también: Miguel Uribe Londoño aseguró que propuso a Álvaro Uribe como director de la Aerocivil en 1980

El candidato presidencial explicó que aún no puede revelar más detalles, pero insistió en que el país debe conocer quién estuvo detrás del crimen. “Es muy importante para los colombianos que sepamos quién hizo esto. Fue terrible para Colombia”, señaló.

“La voz de Miguel fue asesinada dos veces”

En la conversación, también habló de su decisión de continuar en la carrera presidencial tras haber sido retirado del proceso interno del Centro Democrático.

“La voz de Miguel fue asesinada dos veces: la primera vez por su asesinato brutal y la segunda vez cuando el Centro Democrático resolvió impedirme continuar en la contienda”, afirmó.

Aseguró que su candidatura busca representar el proyecto político de su hijo y defender a las víctimas de la violencia en el país. “Los padres no podemos seguir enterrando a los hijos”, dijo.

Dolor, fe y perdón

Más allá de la política, Uribe Londoño habló del impacto personal que ha significado la muerte de su hijo. Reconoció que carga “una tristeza que me acompañará hasta el fin de mis días”, pero aseguró que ha decidido no dejarse consumir por el rencor.

“Tengo muchas heridas, pero todas están cicatrizadas”, afirmó. Y agregó que su fortaleza proviene de la fe: “Camino con Dios y acepto su voluntad, aunque el dolor sea enorme”.

En medio del duelo, insistió en que su propósito no es alimentar divisiones. “Estoy dispuesto a superar todas mis heridas por Colombia”, señaló, al reiterar que su decisión de continuar en la vida pública responde, en parte, a la memoria de su hijo y a la necesidad de que “los padres no sigan enterrando a los hijos”.