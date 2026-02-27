Colombia evalúa subir aranceles al 50% a Ecuador

El Gobierno colombiano evalúa responder a las recientes decisiones comerciales adoptadas por Ecuador con un nuevo incremento arancelario. La propuesta contempla elevar al 50% los aranceles para 73 partidas que actualmente ya enfrentan un gravamen del 30%, en medio de una creciente tensión bilateral.

La iniciativa será presentada por la ministra de Comercio, Diana Morales, ante el denominado Comité Triple A, instancia interna del Ejecutivo encargada de analizar y aprobar este tipo de determinaciones en materia comercial. En los próximos días se conocerá si el órgano avala o no la medida, que marcaría un nuevo capítulo en el diferendo entre ambos países.

El anuncio se produce luego de que Ecuador incrementara al 50% la tasa de seguridad aplicada a productos colombianos, decisión que generó fuerte preocupación entre empresarios y autoridades. De concretarse la respuesta de Bogotá, el intercambio bilateral podría verse aún más afectado.

En paralelo, varias instituciones del Sistema Andino de Integración expresaron su inquietud frente al rumbo que ha tomado la relación comercial. El Parlamento Andino, la Secretaría General de la Comunidad Andina, el Consejo Consultivo Empresarial Andino y la Universidad Andina Simón Bolívar suscribieron un comunicado conjunto fechado en Lima el 26 de febrero de 2026, en el que manifestaron “profunda preocupación” por las medidas adoptadas tanto por Colombia como por Ecuador.

En el documento, los firmantes señalaron que las decisiones recientes “afectan seriamente el proceso andino de integración” y pueden generar impactos negativos en la vida de los ciudadanos y en el tejido socioeconómico de ambos países. Asimismo, hicieron un llamado urgente a los presidentes de ambas naciones para alcanzar “un entendimiento negociado y mutuamente satisfactorio”, en el marco de la Comunidad Andina y de los compromisos internacionales vigentes.

Desde el sector privado, las alertas también son contundentes. El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, advirtió que con un recargo del 50% el comercio bilateral se vuelve inviable. Según explicó, ningún consumidor estaría dispuesto a asumir un sobrecosto de esa magnitud, lo que abriría espacio a proveedores de otros países.

Díaz sostuvo que la medida termina afectando principalmente al comercio formal y podría incluso favorecer dinámicas ilegales. También señaló que, pese a la coordinación en seguridad fronteriza y a los operativos conjuntos entre las autoridades de ambos países —incluyendo incautaciones y capturas—, no se han concretado reuniones bilaterales recientes que permitan encauzar el diálogo.

En términos económicos, Ecuador fue en 2025 el sexto destino de las exportaciones colombianas, con ventas por 1.846 millones de dólares. Aunque el total cayó 3,9% frente a 2024 por la reducción en exportaciones de energía eléctrica, las ventas no minero-energéticas crecieron 7,1% y representaron más del 90% del total.

Actualmente, más de 2.800 exportadores colombianos envían productos a Ecuador en más de 3.100 subpartidas, lo que evidencia la magnitud del intercambio y el impacto potencial de un endurecimiento arancelario.