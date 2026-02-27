Esto se sabe de la dragoneante del Inpec detenida en evento de Paloma Valencia

Un acto político de la candidata Paloma Valencia en el sector Alto del Rosario, en Honda (Tolima), terminó con la captura de una funcionaria activa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que portaba un arma sin permiso.

La detenida fue identificada como Mónica Fernanda Joven Urbano, de 30 años, quien, según confirmó la Policía del Tolima, llevaba consigo una pistola al parecer calibre 25 mm, un cargador y cinco cartuchos, sin contar con autorización legal para su porte. La funcionaria fue aprehendida en flagrancia y quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Le puede interesar: Apareció el candidato Andrés Vásquez tras presunta retención en Cesar

Perfil y trayectoria en el sistema penitenciario

De acuerdo con la investigación de El Tiempo, Joven Urbano ingresó al Inpec el 3 de noviembre de 2017. Tras cumplir un periodo de prueba de dos años, fue inscrita formalmente en la carrera penitenciaria en marzo de 2019, mediante la Resolución 000650 de ese año.

Actualmente se desempeñaba como dragoneante grado 411411 en el establecimiento penitenciario La Esperanza de Guaduas (Cundinamarca), donde permanecen 2.644 personas privadas de la libertad.

Como integrante del cuerpo de custodia y vigilancia, su labor incluye el control de pabellones, la custodia de internos, la realización de requisas y traslados, así como la preservación del orden y la seguridad dentro del centro carcelario.

El Inpec precisó en un comunicado que la funcionaria se encontraba en periodo de vacaciones cuando ocurrió la captura.