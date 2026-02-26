La inseguridad volvió a irrumpir en un acto político. Una mujer armada fue capturada durante un evento de campaña de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, en el municipio de Honda, Tolima, generando preocupación sobre los controles de seguridad en plena contienda electoral.

Desde el Centro Democrático denunciaron que la mujer logró ingresar al evento portando un arma, lo que encendió las alertas entre los asistentes. La rápida reacción de la Policía Nacional permitió su detección y captura sin que se registraran personas heridas.

En un comunicado posterior, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que la mujer pertenece a la institución. “Cabe aclarar que en ese momento se encontraba en vacaciones y no en actos de servicio”, señaló la entidad.

El Inpec precisó además que la presencia de la funcionaria en el evento correspondía a “una actuación estrictamente personal, individual y ajena a cualquier función, misión o instrucción institucional”, y subrayó que no tiene relación ni responsabilidad frente a actividades de carácter político.

La institución rechazó “de manera categórica” lo ocurrido y anunció que activará los procedimientos administrativos y disciplinarios a que haya lugar, al tiempo que colaborará con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.

El episodio se registra en un contexto de creciente tensión electoral, donde la seguridad en actos públicos ha cobrado mayor relevancia tras hechos recientes que han puesto en riesgo a dirigentes políticos en escenarios abiertos.

La captura reabre el debate sobre los filtros de ingreso en eventos de campaña y la capacidad de las autoridades para prevenir situaciones que puedan comprometer la integridad de candidatos y ciudadanos.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso mantiene la atención sobre las garantías de seguridad en la recta final de la contienda electoral.