Juvinao tras comentarios de Petro: "Hago campaña con chaleco antibalas"

La representante a la Cámara Catherine Juvinao Clavijo (Alianza Verde), elegida por la circunscripción de Bogotá, aseguró que hoy cuenta con un esquema de protección “como el que tienen los candidatos presidenciales” y que ese refuerzo ocurrió después de episodios públicos en los que, según su relato, el presidente Gustavo Petro la señaló en medio de la controversia por la demanda que tumbó (de manera provisional) el nombramiento de Juan Carlos Florián en el Ministerio de Igualdad.

La afirmación la hizo en entrevista con el programa Kién es Kién, donde reconstruyó una secuencia que, a su juicio, conecta el tono del presidente contra ella con consecuencias directas en su seguridad personal. “He de decirte que la violencia del presidente contra mí me ha traído unas consecuencias de seguridad”, dijo.

El episodio: una demanda, un Consejo de Ministros y una frase “interpretada como orden”

Juvinao ubicó el origen del choque en una discusión que se intensificó tras la demanda por presunta violación de la regla de paridad de género en el gabinete, que derivó en la suspensión provisional del nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad. En septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptó esa medida cautelar y Petro la rechazó públicamente.

En la entrevista, la congresista recordó que, en un Consejo de Ministros transmitido al aire en octubre, el presidente se refirió a ella por haber acudido a los jueces: “El presidente en un consejo de ministros en octubre dijo que yo no tenía derecho a demandar al ministro Florián, porque yo lo tumbé con una demanda”. Luego agregó que ese día Petro, molesto por la suspensión del ministro, habría rematado con una frase que ella cita así: “¿la Juvinao qué se cree? ‘¿Acaso ella cree que tiene un poder divino? ¡Alguien haga algo contra esto!’”.

Para Juvinao, esa última línea es especialmente delicada por la lectura que puede tener en un contexto de amenazas. “Cuando un presidente dice ‘alguien haga algo’ en contra de alguien, eso es una orden que los violentos interpretan de una manera muy compleja”, afirmó.

“Tenemos información de que te van a matar”: la llamada desde Palacio, según su versión

La congresista dijo que, una semana después de ese episodio televisado, recibió una comunicación desde la Casa de Nariño. “Me llamaron de Palacio, me llamó el ministro Benedetti a comunicarme que al presidente le había llegado información de que yo estaba en la mira de los grupos armados ilegales y que me tenían que reforzar un esquema de candidato presidencial”, relató.

Juvinao insistió en que el mensaje fue explícito y la dejó en una situación de incertidumbre: “¿Qué grupo ilegal? ¿El ELN, la Segunda Marquetalia? ¿Cuál es la información concreta que usted tiene de que me van a matar? Porque así me lo dijo el ministro Benedetti: ‘tenemos información de que te van a matar’”.

Añadió que elevó un derecho de petición para pedir detalles, pero que “al día de hoy el presidente no me ha respondido” y que, por lo mismo, nunca tuvo claridad sobre el origen de la amenaza.

El trino sobre la “junta del narcotráfico” y las “17 organizaciones” en Cúcuta

En su reconstrucción, Juvinao afirmó que días después Petro publicó un mensaje en X en el que atribuyó las amenazas a una supuesta “Junta del Narcotráfico”, mencionando además una reunión de 17 organizaciones criminales en Cúcuta y vinculando ese escenario con el fortalecimiento de su seguridad.

En la entrevista, Juvinao lo planteó como un punto adicional de tensión: “Los que me iban a matar era la Junta del Narcotráfico, que al día de hoy nadie sabe eso qué es”.

“Estas son las consecuencias”: el enfoque de violencia política contra mujeres

Juvinao cerró ese tramo con una frase de marco: “Entonces, esas son las consecuencias de la violencia contra las mujeres en política”. Y describió el impacto cotidiano de su esquema de protección: “Yo tengo un esquema en este momento como el que tienen los candidatos presidenciales… Es muy grande y ha sido muy difícil. Yo estoy haciendo campaña con chaleco antibalas todo el tiempo”.

El telón de fondo: el asesinato de Miguel Uribe Turbay y el clima de violencia

En la misma conversación, el tema se conectó con el deterioro del clima de seguridad en la política. Juvinao aludió al asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido tras el atentado en Bogotá (junio de 2025) y su muerte posterior en agosto de 2025, un caso ampliamente documentado por fuentes oficiales y prensa internacional.

“Es que aquí mataron a un congresista y este país está como si nada”, dijo, y remató con una advertencia más amplia: “Yo no sé si como sociedad estamos entendiendo los niveles de violencia a los que estamos retrocediendo eran magnicidios que hace 30 años no veíamos”.