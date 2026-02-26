El gigante del entretenimiento Netflix anunció este jueves que se retira de la batalla por adquirir Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés) tras la nueva oferta presentada esta semana por su rival en esta puja, Paramount Skydance (PSKY).



Netflix "ha declinado aumentar su oferta por Warner Bros.", tras haber recibido una notificación WBD "indicando que su junta directiva ha determinado que la última propuesta de PSKY constituye una 'propuesta superior' según los términos del acuerdo de fusión vigente" entre ambas compañías, indicó la empresa codirigida por Ted Sarandos en un comunicado.



Aunque la transacción negociada el pasado diciembre entre Netflix y WBD "había generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria", el precio requerido para igualar la última oferta de PSKY "ya no es financieramente atractivo", agregó el gigante del entretenimiento.



"Es por ello que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance", sentenció el escrito.



El gran rival del gigante del entretenimiento en la batalla para hacerse con Paramount presentó esta semana una nueva oferta valorada en USD 31 por acción, en un intento por competir con el acuerdo de venta que el legendario estudio tiene con Netflix.



La oferta revisada de PSKY incluye el pago de USD 31 por acción en efectivo, frente a los USD 30 planteados anteriormente, así como un pago adicional de USD 0,25 por acción por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026 si la operación no se ha cerrado para entonces.



Asimismo, se compromete a pagar los USD 2.800 millones que WBD tendría que pagar a Netflix por romper su acuerdo, y aportaría capital adicional si fuera necesario para cumplir los requisitos de solvencia de bancos prestamistas.



WBD consideró públicamente este jueves que esta nueva oferta era "superior" a la presentada el pasado diciembre por Netflix, por lo que se abría una ventana de cuatro días hábiles para que esta última respondiera con una nueva contraoferta.



La nueva oferta de Paramount respondía a la que realizó Netflix el pasado diciembre como parte de un acuerdo preliminar para adquirir los estudios y los negocios de transmisión en directo o 'streaming' de WBD por 27,75 dólares por acción, valorando esos activos en unos USD 72.000 millones, con un valor empresarial total cercano a los USD 82.700.



La retirada de este multimillonario acuerdo por la compra de uno de los titanes del entretenimiento se produce el mismo día en el que Sarandos visita la Casa Blanca para mantener distintos encuentros, aunque no se espera que se reúna con el presidente de EE.UU., Donald Trump.