Hillary Clinton negó ante un comité del Congreso de Estados Unidos haber conocido en persona a Jeffrey Epstein o haber tenido conocimiento de los delitos que cometió el magnate financiero, fallecido en prisión en 2019.

La ex secretaria de Estado compareció a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, y publicó en redes sociales el discurso inicial que pronunció durante el interrogatorio.

“No recuerdo haberme encontrado nunca con el señor Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas ni sus oficinas. No tengo nada que añadir”, declaró.

Clinton subrayó que “no tenía ni idea sobre las actividades criminales” de Epstein y aseguró que, como cualquier persona, se sintió “horrorizada” cuando conoció sus crímenes.

La ex primera dama calificó el caso como “una tragedia” y “un escándalo” que merece “una investigación exhaustiva”, pero cuestionó las motivaciones del comité.

“En cambio, ustedes me han pedido testificar a mí, a sabiendas de que no tengo conocimiento que sirva para su investigación, con el objetivo de distraer la atención de las actividades del presidente Trump y encubrirlo”, afirmó.

El interrogatorio se realizó en Chappaqua, Nueva York, donde residen los Clinton, un día antes de que el expresidente Bill Clinton comparezca ante el mismo comité.

Aunque inicialmente se negaron a declarar, la amenaza de ser acusados de desacato llevó a la expareja presidencial a aceptar la citación. Desde entonces, han solicitado que su testimonio sea público.

Bill Clinton ha reconocido que realizó varios viajes en el avión privado de Epstein a comienzos de la década del 2000 por motivos filantrópicos, pero también niega haber tenido conocimiento de sus delitos.

Por su parte, Hillary Clinton afirma que nunca conoció personalmente a Epstein, aunque reconoce haber coincidido en eventos con Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por su papel en la red de abuso.