Ilenia Antonini sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso matrimonial con el también actor Roberto Cortés. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales con emotivas imágenes, una romántica escena frente al mar y un contundente “sí” que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida.
La joven actriz, recordada por su participación en MasterChef Celebrity hace unos años, está viviendo uno de los momentos más especiales en su vida personal.
Una pedida de mano de película
Fue la madre de Ilenia quien reveló más detalles del compromiso. En un corto video compartido en redes, se observa el instante en que Roberto Cortés se arrodilla frente al mar para hacer la gran pregunta. Sin dudarlo, Ilenia Antonini acepta emocionada mientras el paisaje costero enmarca la escena.
Las imágenes muestran también la joya que selló el compromiso, acompañada de tiernas palabras que ambos dedicaron al anunciar públicamente su decisión de unir sus vidas.
La propuesta destacó por su sencillez y romanticismo, en coherencia con el estilo discreto que la pareja ha mantenido desde el inicio de su relación.
Los actores compartieron un post en Instagram para anunciar el compromiso con unas fotos muy románticas y agregaron este mensaje: "¡SÍ! Sí, a seguir creando y construyendo juntos. Sí, a sostenernos en cada momento. Sí, a cumplir sueños juntos. Sí y siempre sí. Gracias por llegar".
Ilenia Antonini ha construido una carrera sólida en cine, teatro y televisión. Desde muy joven demostró talento frente a las cámaras, consolidándose como una de las actrices más versátiles de su generación.
Su paso por MasterChef Celebrity Colombia la acercó aún más al público, no solo por su técnica en la cocina, sino por su sensibilidad, carisma y sentido del humor, cualidades que traspasaron la pantalla y le permitieron conectar con la audiencia.
A diferencia de muchas figuras mediáticas, Ilenia ha mantenido su trayectoria alejada de polémicas, enfocándose en la formación actoral y en proyectos que resalten su talento.