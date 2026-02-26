Ilenia Antonini sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso matrimonial con el también actor Roberto Cortés. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales con emotivas imágenes, una romántica escena frente al mar y un contundente “sí” que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida.

La joven actriz, recordada por su participación en MasterChef Celebrity hace unos años, está viviendo uno de los momentos más especiales en su vida personal.

Una pedida de mano de película

Fue la madre de Ilenia quien reveló más detalles del compromiso. En un corto video compartido en redes, se observa el instante en que Roberto Cortés se arrodilla frente al mar para hacer la gran pregunta. Sin dudarlo, Ilenia Antonini acepta emocionada mientras el paisaje costero enmarca la escena.