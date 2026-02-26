Inicio
Regiones

Descentralización, la apuesta de Rafaela Cortés al frente de la FND

Jue, 26/02/2026 - 13:19
La gobernadora del Meta y nueva presidenta de la Federación Nacional de Departamentos anunció un “libro blanco” para los presidenciables y pidió mayor articulación con el Gobierno.
Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta
Créditos:
FND

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, asumió la presidencia de la Federación Nacional de Departamentos (FND) con una agenda centrada en la descentralización, el fortalecimiento de las regiones y la articulación institucional en un año clave para el país.

En diálogo con KienyKe, la mandataria calificó su designación como un orgullo para el Meta y para las mujeres que hoy lideran espacios de poder regional.

“Hoy más que nunca los 32 gobernadores le piden al Gobierno Nacional esa buena articulación”, afirmó, al destacar que la FND actúa como vocera de los departamentos en temas estratégicos.

La nueva mesa directiva fue elegida durante una cumbre realizada en Córdoba, donde, según explicó Cortés, se reiteró el llamado a trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo. En ese marco, anunció que la Federación viene construyendo desde hace meses un “libro blanco” que recoge iniciativas de los 32 departamentos y que será presentado a los candidatos presidenciales, con el fin de que las propuestas regionales queden incorporadas en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

Logremos esa descentralización, o sea, ese centralismo que está haciendo tanto daño a las regiones, y podamos avanzar construyendo país”, señaló.

Retos en un año político clave

La presidenta de la FND reconoció que 2026 será un año complejo, marcado por la transición en el Congreso y debates estructurales como la ley de competencias y el fortalecimiento del Sistema General de Participaciones.

La ley de competencias es más recursos, pero qué vamos a hacer con los recursos. Eso es vital”, sostuvo, al insistir en que no solo se trata de aumentar transferencias a las regiones, sino de definir claramente responsabilidades y capacidades institucionales.

Otro de los ejes centrales de su liderazgo será la garantía de la paz electoral. Cortés explicó que la Federación trabajará de la mano de entidades como la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría, así como con la Fuerza Pública, para asegurar elecciones en condiciones de libertad y seguridad.

Sabemos que hay constreñimiento electoral en algunas regiones. Necesitamos más trabajo articulado, más denuncias y avanzar con la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral para que podamos tener, de la mano de la Fuerza Pública, unas elecciones en óptimas condiciones”, indicó.

Con este enfoque, la nueva presidenta de la FND buscará posicionar a los departamentos como actores protagónicos en la construcción del próximo ciclo político, con mayor autonomía fiscal, claridad en competencias y garantías democráticas en el territorio.

Colombia
Rafaela Cortés Zambrano
Gobernación del Meta
Federación Nacional de Departamentos
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Alias ‘Chipi’, a juicio por magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Alias ‘Chipi’, a juicio por magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Fiscalía acusa a alias ‘Chipi’ como presunto cerebro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay ocurrido el 7 de junio de 2025 en Bogotá.
Tendencias
El auge de los "brunch" de domingo en Bogotá
Brunch en Bogotá
En familia, con amigos, o en pareja, el brunch de domingo se convirtió en el plan fundamental para los bogotanos.
Colombia
Corte no estudiará el decretazo de Petro que convocaba una consulta popular
Presidente Gustavo Petro.
La Sala Plena archivó el estudio del acto que convocó la consulta popular tras su derogación y evitó pronunciarse de fondo sobre la polémica decisión del Gobierno.
Colombia
El mono colombiano que también tuvo una madre de felpa, como Punch
El mono colombiano que también tuvo una madre de felpa, como Punch
Un mono churuco que vivió como mascota en Huila, inició rehabilitación tras ser rescatado por la CAM. Su historia recuerda el caso viral de Punch en Japón.