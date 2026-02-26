La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, asumió la presidencia de la Federación Nacional de Departamentos (FND) con una agenda centrada en la descentralización, el fortalecimiento de las regiones y la articulación institucional en un año clave para el país.

En diálogo con KienyKe, la mandataria calificó su designación como un orgullo para el Meta y para las mujeres que hoy lideran espacios de poder regional.

“Hoy más que nunca los 32 gobernadores le piden al Gobierno Nacional esa buena articulación”, afirmó, al destacar que la FND actúa como vocera de los departamentos en temas estratégicos.

La nueva mesa directiva fue elegida durante una cumbre realizada en Córdoba, donde, según explicó Cortés, se reiteró el llamado a trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo. En ese marco, anunció que la Federación viene construyendo desde hace meses un “libro blanco” que recoge iniciativas de los 32 departamentos y que será presentado a los candidatos presidenciales, con el fin de que las propuestas regionales queden incorporadas en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

“Logremos esa descentralización, o sea, ese centralismo que está haciendo tanto daño a las regiones, y podamos avanzar construyendo país”, señaló.

Retos en un año político clave

La presidenta de la FND reconoció que 2026 será un año complejo, marcado por la transición en el Congreso y debates estructurales como la ley de competencias y el fortalecimiento del Sistema General de Participaciones.

“La ley de competencias es más recursos, pero qué vamos a hacer con los recursos. Eso es vital”, sostuvo, al insistir en que no solo se trata de aumentar transferencias a las regiones, sino de definir claramente responsabilidades y capacidades institucionales.

Otro de los ejes centrales de su liderazgo será la garantía de la paz electoral. Cortés explicó que la Federación trabajará de la mano de entidades como la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría, así como con la Fuerza Pública, para asegurar elecciones en condiciones de libertad y seguridad.

“Sabemos que hay constreñimiento electoral en algunas regiones. Necesitamos más trabajo articulado, más denuncias y avanzar con la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral para que podamos tener, de la mano de la Fuerza Pública, unas elecciones en óptimas condiciones”, indicó.

Con este enfoque, la nueva presidenta de la FND buscará posicionar a los departamentos como actores protagónicos en la construcción del próximo ciclo político, con mayor autonomía fiscal, claridad en competencias y garantías democráticas en el territorio.