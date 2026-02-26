Inicio
Regiones

Denuncian desaparición de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz

Jue, 26/02/2026 - 09:21
La última comunicación se registró cuando se desplazaba hacia el municipio de Morales y desde entonces se desconoce su paradero.
Denuncian la desaparición de Ana Guetio.
Créditos:
Redes sociales.

La política Ana Guetio, candidata a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del departamento del Cauca (suroeste), se encuentra desaparecida desde la noche del miércoles, denunció este jueves su equipo de campaña.

Esta es la segunda desaparición esta semana de un candidato a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, después de que ayer se informara del caso de Andrés Vásquez, candidato al Senado por el Partido Conservador, cuyo rastro se perdió en el departamento del Cesar (noreste).

Según un comunicado divulgado por el equipo de comunicaciones de Guetio, la dirigente llevaba a cabo actividades públicas relacionadas con el cierre de su campaña política en los departamentos de Nariño y Cauca.

Lea aquí: ¿Qué se sabe de la desaparición de Andrés Vásquez, candidato al Senado?

De acuerdo con la información, hacia las 6:30 de la tarde del 25 de febrero la candidata llegó a la aldea de Pandiguando, en el municipio de El Tambo (Cauca), un territorio afectado por la presencia de grupos armados ilegales, donde sostuvo un encuentro ciudadano con habitantes de la zona.

"La última comunicación se registró a las 8:40 de la noche. Desde ese momento se perdió todo rastro de ella, cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, también en el Cauca", señaló el equipo de campaña.

Guetio es candidata por una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, creadas tras el acuerdo firmado en 2016 entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC, que otorgó escaños en la Cámara de Representantes a víctimas del conflicto armado de regiones especialmente afectadas por la violencia.

En el caso del candidato al Senado, el Partido Conservador dijo ayer que su desaparición ocurrió cuando se movilizaba entre las localidades de Pelaya y Aguachica para asistir a una reunión y, aunque las autoridades hallaron su vehículo y pertenencias en la carretera, no hay rastro del aspirante.

El Partido Conservador pidió al Gobierno reforzar la protección y seguridad de los candidatos que en diez días participarán en las elecciones legislativas para el periodo 2026-2030.

Por otro lado, las presidenciales tendrán lugar el próximo 31 de mayo en primera vuelta, con una segunda, si es necesaria, el 21 de junio.

A comienzos de mes, la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que 171 municipios del país presentan algún nivel de riesgo por violencia y posibles irregularidades.

El pasado 10 de febrero, la senadora indígena Aída Quilcué, que busca la reelección, fue secuestrada en el Cauca por un grupo armado que la liberó horas después. 

Creado Por
Agencia EFE
Cauca
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
Congreso de la República
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Luis Carlos Segura irrumpe en la carrera al Senado por el Partido de la U
Luis Carlos Segura, candidato al Senado.
El exalcalde de Chía apuesta por renovar el Congreso con banderas en educación, inclusión y vivienda, mientras responde a cuestionamientos por el PAE.
Radar K
Colombia llega cansada a 2026: votará, pero no cree en nadie
Colombia llega cansada a 2026: votará, pero no cree en nadie
La encuesta Colombia Opina de Invamer revela un país cansado y desconfiado. Alta intención de voto, baja fe en el rumbo del país y una elección presidencial marcada por el desgaste, el miedo y el voto por descarte.
Tendencias
'Las Cazadoras K-Pop', el musical que aterriza en Cali y Bogotá
'Las Cazadoras K-Pop'
El espectáculo que fusiona fantasía, K-pop, acrobacias y empoderamiento femenino se presentará el 28 de febrero en Cali y el 1 de marzo en Bogotá.
Mundo
Marco Rubio exige elecciones libres en Venezuela tras caída de Maduro
Marco Rubio exige elecciones libres en Venezuela tras caída de Maduro
El secretario de Estado defendió la estabilidad tras la intervención en Caracas y señaló que la legitimidad del gobierno dependerá de comicios democráticos.