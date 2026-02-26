Precio de la gasolina en marzo: ¿baja o se mantiene?

El precio de la gasolina podría volver a bajar en marzo. Luego de la reducción de $500 aplicada en febrero, el Gobierno estudia un nuevo recorte por el mismo valor, lo que llevaría el promedio del galón a $15.000 en las principales ciudades del país.

Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron que la posibilidad está siendo evaluada y que este viernes habrá una reunión clave con el Ministerio de Minas y Energía para tomar una decisión definitiva.

Actualmente, de acuerdo con cifras de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el precio promedio de la gasolina es de $15.557. Si se concreta la nueva reducción, el valor bajaría a $15.000. En total, el descenso acumulado en lo que va de 2026 sería de $1.000.

Este posible ajuste marca un cambio frente a lo que ocurrió en los últimos años. Desde 2022, el Gobierno incrementó gradualmente el precio del combustible para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). En ese momento, el galón costaba en promedio $9.300 y comenzó a subir mes a mes hasta llegar a $16.057 en enero de 2026, lo que representó un aumento total de $6.800.

El FEPC fue creado para evitar que el precio interno de la gasolina se disparara al mismo ritmo del mercado internacional. Durante varios años, el Estado asumió la diferencia entre el valor local y el externo, lo que generó un hueco fiscal millonario. Para reducirlo, el Ejecutivo trasladó progresivamente ese costo al consumidor.

Además de los incrementos, el Gobierno realizó pagos a Ecopetrol para cubrir la deuda acumulada del fondo. Con estas acciones, el déficit se redujo de forma significativa y, según lo anunciado en enero, está prácticamente cerrado.

Esa es una de las razones por las que ahora se contemplan rebajas. El Ejecutivo explicó a comienzos de año que, una vez estabilizadas las cuentas del FEPC, iniciaría una etapa de disminuciones en el precio del combustible. También influyó que el valor interno llegó a ubicarse por encima del promedio internacional.

Le puede interesar: Denuncian desaparición de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz

Para los conductores, una reducción de $500 por galón representa un alivio moderado en el gasto mensual, especialmente para quienes dependen del vehículo para trabajar o movilizarse a diario. Aunque no se trata de una caída drástica, sí rompe la tendencia de aumentos consecutivos que se mantuvo durante más de tres años.

La decisión final se conocerá tras la reunión entre las carteras económicas. De confirmarse la rebaja, marzo sería el segundo mes consecutivo con descenso en el precio de la gasolina, un tema que impacta directamente el bolsillo de millones de colombianos.