¿Qué debe saber tras el nuevo apagón de Bancolombia?

Tras la contingencia digital que afectó sus canales entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero, Bancolombia informó que realizó un nuevo apagón programado la noche de este miércoles 25 de febrero a las 9:00 p. m.

La medida busca estabilizar los sistemas luego de los inconvenientes generados en medio de un proceso de actualización tecnológica.

De acuerdo con la entidad, el incidente se produjo por un error de su proveedor tecnológico durante la actualización de una máquina crítica. Esta situación obligó a reversar el procedimiento, lo que extendió el tiempo de recuperación de los servicios.

El presidente del banco, Juan Carlos Mora, reconoció públicamente la falla:

“Ese proceso no salió como debía”.

También ofreció disculpas a los usuarios al admitir que la entidad incumplió una promesa esencial: garantizar que el dinero estuviera disponible cuando fuera necesario.

El banco insistió en que no se trató de un ciberataque y aseguró que los recursos y la información de los clientes permanecen protegidos.

La modernización tecnológica hace parte de un plan para soportar más de 80 millones de transacciones diarias, con el objetivo de mejorar la velocidad y estabilidad de las operaciones en el futuro.