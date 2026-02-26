¿Qué debe saber tras el nuevo apagón de Bancolombia?

Tras la contingencia digital que afectó sus canales entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero, Bancolombia informó que realizó un nuevo apagón programado la noche de este miércoles 25 de febrero a las 9:00 p. m.
La medida busca estabilizar los sistemas luego de los inconvenientes generados en medio de un proceso de actualización tecnológica.
De acuerdo con la entidad, el incidente se produjo por un error de su proveedor tecnológico durante la actualización de una máquina crítica. Esta situación obligó a reversar el procedimiento, lo que extendió el tiempo de recuperación de los servicios.
Le puede interesar: Erupción de volcán en San Juan de Urabá provoca evacuaciones
El presidente del banco, Juan Carlos Mora, reconoció públicamente la falla:
“Ese proceso no salió como debía”.
También ofreció disculpas a los usuarios al admitir que la entidad incumplió una promesa esencial: garantizar que el dinero estuviera disponible cuando fuera necesario.
El banco insistió en que no se trató de un ciberataque y aseguró que los recursos y la información de los clientes permanecen protegidos.
La modernización tecnológica hace parte de un plan para soportar más de 80 millones de transacciones diarias, con el objetivo de mejorar la velocidad y estabilidad de las operaciones en el futuro.
Qué funcionará durante la contingencia
Mientras dure el apagón, los usuarios podrán:
- Transferir dinero desde la app Mi Bancolombia a cuentas inscritas y no inscritas.
- Retirar efectivo en cajeros automáticos.
- Pagar con tarjeta débito (hasta $300.000 en compras sin contacto; montos mayores requieren chip).
- Usar tarjeta de crédito, física o virtual, según el cupo disponible.
Servicios que quedarán suspendidos
Temporalmente no estarán habilitados:
- Los bolsillos en la aplicación.
- Transferencias o pagos mediante llaves o a cuentas no inscritas.
- Consulta de saldos de tarjeta de crédito o productos de inversión.
- Pago de facturas.
- Operaciones a través de PSE.
Cómo se verán reflejadas las transacciones
Las compras con tarjeta débito aparecerán con descripciones como “compra cuenta ahorros nacional” o “compra cuenta ahorros internacional”.
El saldo total incluirá el dinero en cuenta y en bolsillos, pero para retiros o pagos con débito no se considerarán los fondos almacenados en esos bolsillos.
La entidad señaló que la Superintendencia Financiera de Colombia está informada sobre el procedimiento y reiteró sus disculpas, al tiempo que agradeció la paciencia de clientes y empresas.