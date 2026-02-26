Luis Carlos Segura irrumpe en la carrera al Senado por el Partido de la U

El exalcalde de Chía Luis Carlos Segura oficializó su aspiración al Senado por el Partido de la U, presentándose como una cara nueva que busca sacudir el tablero político nacional. Con el número 50 en la lista, el dirigente asegura que su experiencia territorial es su mayor carta de presentación para llegar al Senado de la República.

En entrevista con Kienyke.com, Segura defendió una trayectoria que, según afirma, comenzó desde la base social y educativa, y que hoy quiere traducir en leyes con impacto real para los territorios.

De las aulas al gobierno local

Segura inició su vida pública como personero estudiantil a los 18 años y posteriormente como docente en colegios públicos y privados. Fue presidente de la subdirectiva de maestros y más tarde secretario de Educación de Chía, cargo desde el cual —destaca— el municipio alcanzó en 2018 el mejor índice sintético de calidad educativa del país.

Ese recorrido lo llevó a la Alcaldía en el periodo 2020-2023, una administración marcada por la pandemia del COVID-19. “No fue fácil gobernar en medio de esa crisis”, afirmó. Sin embargo, aseguró que esa experiencia le dio una visión directa de las necesidades de barrios y veredas, una perspectiva que, en su concepto, hace falta en el Congreso.

Obras y gestión en medio de la pandemia

Durante su mandato, Segura resaltó la entrega de más de 220.000 metros cuadrados de espacio público y cerca de 14 parques. También mencionó la inversión superior a 83.000 millones de pesos en la nueva infraestructura del Hospital San Antonio de Chía y la construcción de un centro para personas con discapacidad.

En materia social, destacó la entrega de 744 viviendas, la creación de una Casa Social de la Mujer y una tienda artesanal. No obstante, reconoce que el acceso a vivienda sigue siendo un reto nacional, por lo que propone impulsar una ley de historial de pago alternativo que facilite a más colombianos convertirse en propietarios.

Educación e inclusión, sus banderas

La educación es el eje central de su discurso. Segura planteó fortalecer el preescolar de tres años contemplado en la Ley 115 de 1994, mejorar la articulación entre la educación media y el SENA, y reformar el Icetex para crear un Fondo Nacional de Educación Superior con impacto fiscal.

Además, propone que los estudiantes universitarios realicen un servicio social comunitario en su último semestre, especialmente en municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, como mecanismo para cerrar brechas territoriales.

La inclusión educativa también ocupa un lugar prioritario. Plantea robustecer la planta docente con equipos interdisciplinarios que atiendan necesidades educativas especiales y discapacidad.

La controversia por el PAE

Sobre el pliego de cargos formulado por la Procuraduría General de la Nación por presuntas fallas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), Segura sostiene que el proceso fue “el más transparente de los últimos años”.

Explicó que el empate entre oferentes obligó a definir el contrato por balota y que el cambio de operador generó un periodo de alistamiento que derivó en ocho días sin servicio. “Era jurídicamente imposible iniciar al día siguiente sin cumplir los requisitos contractuales”, afirmó, señalando que ya presentó los alegatos correspondientes.

Renovación y representación regional

Frente a las críticas hacia su colectividad, el candidato argumentó que todos los partidos han enfrentado cuestionamientos, pero insistió en que su hoja de vida es transparente. Sostuvo que el centro del país —incluidos Cundinamarca, Santander, Boyacá y Tolima— necesita mayor representación en el Senado.

Segura puntualizó que el país atraviesa crisis en salud, seguridad y desarrollo económico, y que el Congreso debe recuperar la confianza ciudadana con leyes pedagógicas y de impacto fiscal claro. Aunque evitó respaldar un candidato presidencial, afirmó que su apuesta será por un programa de gobierno que recoja las inquietudes sociales.

Con un discurso centrado en educación, inclusión y renovación política, Luis Carlos Segura busca abrirse espacio en un escenario tradicionalmente dominado por figuras consolidadas. Su reto ahora será traducir su experiencia local en respaldo nacional en las urnas.

